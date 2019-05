George Clooney offre la possibilità di un pranzo con lui e sua moglie per beneficenza

George Clooney e sua moglie Amal Alamuddin hanno deciso di avviare una competizione dove si può vincere un pranzo in loro compagnia, nella loro residenza italiana “Villa Oleandra“, sul lago di Como. Questa particolare competizione ha uno scopo puramente benefico, quello di raccogliere denaro per la loro fondazione la “Clooney foundation for Justice“, un’organizzazione che si occupa della salvaguardia dei diritti dei popoli perseguitati dai governi oppressivi, delle comunità emarginate, dei bambini privati della loro infanzia e dei rifugiati.

Per promuovere l’iniziativa George Clooney ha deciso di puntare tutto sulla simpatia, realizzando uno spot, disponibile online, attraverso il quale mette in evidenzia tutte le qualità di sua moglie Amal, considerandola il vero punto di forza della coppia. Nel video, infatti, si presenta come il marito di Amal, un’avvocatessa di fama mondiale sui diritti umani, professoressa di giurisprudenza e pensatrice di rilievo sul concetto di giustizia nel mondo, a differenza di lui che è semplicemente un attore, dice scherzando.

Infine, Clooney termina lo spot con la sua solita ironia, espressa nella seguente frase:”Usate la fantasia: tu e Amal, il vino in mano a discutere di importanti questioni planetarie mentre suo marito, io, vi serve tranquillamente il pranzo“. Un’iniziativa interessante e lodevole, che farà la felicità di due dei suoi numerosi fan.

Tutti possono partecipare all’asta, facendo una donazione tramite il sito Omaze entro 46 giorni dall’uscita del video. Dal sito è possibile fare donazioni che partono da 25 dollari fino ad arrivare a 5 mila dollari. Più donazioni si faranno, più possibilità ci saranno di vincere il premio in palio. Per ogni dollaro donato si otterranno 10 possibilità di vincita.

Il premio, oltre a comprendere un pranzo con George e Amal nella loro villa, previsto per la metà di luglio, sorseggiando i migliori vini e mangiando i migliori formaggi e salumi della tradizione gastronomica italiana, prevede anche un volo privato per due persone e il pernottamento in un albergo a 4 stelle, sempre sul lago di Como.