George Clooney in Italia, le prime foto sul Lago di Como

George Clooney, celebre attore di Hollywood, non era mai stato lontano da Villa Oleandra, la sua casa sulle sponde del Lago di Como, per così tanto tempo. Non appena le leggi che regolano le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria Covid-19 lo hanno permesso, il divo e la sua famiglia hanno fatto ritorno in Italia.

Gli abitanti del comune di Laglio avevano già notato alcuni movimenti a Villa Oleandra, dopo mesi di totale staticità, ben prima del canonico metà giugno: periodo storico in cui George Clooney, Amal ed i figli Ella ed Alexander, iniziavano a preparare le valigie per la partenza. I primi giorni, stando alle indiscrezioni dei concittadini, la famiglia più famosa del Lago di Como, non avrebbe varcato le porte del cancello, probabilmente in cerca di privacy; solo qualche tempo dopo, la coppia, si sarebbe concessa una cenetta romantica al Gatto Nero. Presso il ristorante, tappa obbligatoria per il divo durante il suo periodo italiano, i fan ed anche i paparazzi non si sarebbero fatti cogliere impreparati: tutti in trepidante attesa dell’attore, sembrerebbe.

Il comune lombardo, inoltre, avrebbe addirittura messo in atto alcune normative finalizzate a migliorare la privacy della famiglia Clooney. Durante il periodo di permanenza dell’attore sul Lago di Como, infatti, vigerebbe il divieto dell’utilizzo di droni e di scattare fotografie verso l’indirizzo dei vip. I trasgressori di tali regole, fa sapere il Primo Cittadino lariano, saranno punibili con sanzioni fino a 1033 euro. Insomma, George, Amal ed i gemellini potranno contare su una vacanza all’insegna della tranquillità.

Dalla sua dimora italiana, aprendo una delle finestre di Villa Oleandra, la star americana potrà ammirare la statua costruita in suo onore nella piazza del paese. L’opera, che rappresenta una scultura astratta in marmo bianco, e che l’attore sembra avere molto apprezzato, è stata realizzata dall’artista Vito Valentino Cimarosti.

E, dopo oltre un anno di distanza, l’Italia attende anche altri ospiti famosi a Villa Oleandra. Dopo Orlando Bloom e Katy Perry avvistati a Venezia e Kim Kardashian a Roma, sarà probabile incontrare Matt Damon che, lasciato il set di Thor, potrebbe passare dal Lago di Como per un saluto alla famiglia Clooney.