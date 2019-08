George Clooney: il famoso attore è innamorato pazzo della Sardegna

La Sardegna con ogni probabilità appare essere uno dei posti più incantevoli e belli di tutta la penisola Italiana. In molti hanno lasciato il proprio cuore una volta che hanno visitato questa fantastica regione; la Sardegna infatti appare essere una vera punta di diamante per l’Italia, meta ambita da tutti i visitatori, provenienti da ogni parte del mondo.

A rapire il cuore per la sua infinita bellezza, è stato anche quello del famoso attore Hollywoodiano George Clooney. l’attore infatti ha apprezzato l’isola sia sotto il punto di vista scenografico, grazie ai numerosi scorci e panorami, di cui è possibile godere, ma anche per la sua tradizione enogastronomica, Da sempre amante dell’Italia, George si è letteralmente innamorato anche della Sardegna, reputandola un vero paradiso incontaminato, con panorami mozzafiato, bagnata da un mare cristallino e limpido.

George ha avuto modo di conoscere la Sardegna anche in precedenza, quando all’epoca, prima anche di conoscere l ‘attuale moglie Amal Alamuddin, frequentava la bella velina Italiana, Elisabetta Canalis. La Canalis trova le sue origini proprio in Sardegna, ed ai tempi del rapporto amoroso con Clooney, molto spesso lo ha portato nella sua città natale: all’epoca il noto attore ebbe modo di conoscere la ragione e di apprezzarne ogni sua sfaccettatura.

Pare che Clooney abbia effettuato anche numerose riprese cinematografiche proprio in Sardegna, reputando la regione una location adatta per l’ambientazione della sua nuova serie tv dal nome “Catch-22” che trova Clooney nei panni di attore ed anche regista. Attualmente l’attore insieme alla sua famiglia, passano le vacanze estive presso la nota villa situata sul lago di Como, Villa Oleandra, dove George invita molto spesso i suoi amici per passare qualche giorno in assoluto relax e armonia; di recente infatti è stata diramata la notizia che l’ex Presidente degli Sati Uniti, Obama, abbia soggiornato per qualche giorno alla villa di Clooney, insieme alla propria famiglia.

Clooney non apprezza solo i paesaggi, ma pare abbia anche avuto modo di assaggiare i prodotti tipici locali, come per esempio il famoso pecorino sardo, apprezzandolo talmente tanto che ne ha acquistato ben 32 kg ed in seguito lo ha spedito a Los Angeles per farlo provare anche ai suoi cari.