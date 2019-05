George Clooney e Amal Alamuddin tornano in Italia

George Clooney, il famoso attore hollywoodiano, in compagnia dell’attuale moglie Amal Alamuddin, che di professione non è attrice bensì avvocato di diritti umani, si trovano a Roma per la presentazione di una nuova miniserie televisiva dove Clooney è attore, regista ed anche produttore. Il titolo della miniserie tv statunitense è “Catch 22” ed è un adattamento del romanzo scritto nel 1961 da Joseph Heller, dal titolo “Comma 22“.

La nuova serie targata Clooney andrà in onda in Italia il giorno 21 maggio 2019 su Sky Atlantic. Cogliendo l’occasione della presentazione della sua nuova opera, il divo di Hollywood non ha perso l’occasione di visitare la capitale e girare per le eterne strade romane. George infatti non ha mai fatto mistero di essere innamorato dell’Italia intera, tanto da renderne pubblica la sua passione facendo una vera dichiarazione: “Amo Roma, amo ogni momento che passo qui nella capitale. Prima di tutto ho fatto ottime cene, ottimi pranzi, le persone sono fantastiche come sempre. L’Italia è la mia seconda casa, amo stare qui“.

Non era ancora sicura la presenza in Italia dell’avvocato Amal Alamuddin, ma alla fine sembra che anche lei abbia difficoltà a resistere al fascino italiano. Sono stati di fatto paparazzati e visti anche dai vari passanti passeggiare per Roma mano nella mano. In serata hanno concluso la giornata con tanto di cenetta romantica al famoso ristorante “Da Pierluigi“, situato a Campo de’ Fiori.

Molto spesso i coniugi Clooney fanno ben volentieri visita in Italia, soggiornando nella loro villa di proprietà sul lago di Como, conosciuta da tanti fans dell’attore come “Villa Oleandra“. Inoltre la coppia ama visitare anche la Sardegna, dove tra l’altro molte scene della nuova serie di Clooney “Catch 22” sono state di fatto girate. Anche l’estate scorsa i Clooney hanno trascorso le proprie vacanze in Sardegna, dove l’attore è inoltre rimasto vittima di un incidente in motorino, ma senza gravi conseguenze.

La coppia torna così spesso in Italia che oramai i due figli gemelli, Alexander e Ella, che il prossimo 6 giugno compiranno 2 anni, parlano perfettamente l’italiano, divenuta la loro seconda lingua. In una recente intervista l’attore americano ha infatti affermato: “Quando giocano parlano entrambe le lingue“. Ad oggi i Clooney sono tra le coppie più glamour e ricche del momento; secondo i tabloid britannici posseggono un patrimonio che ammonta a 266 milioni di dollari, profitti guadagnati tra cinema, spot televisivi dell’attore e importanti ingaggi sulla difesa dei diritti umani di Amal.