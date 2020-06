George Clooney e Amal Alamuddin prossimi al divorzio

Ad ascoltare le voci degli ultimi giorni, pare non ci siano più dubbi: George Clooney e Amal Alamuddin sarebbero ad un passo dal divorzio. Come riportato da diversi siti di gossip d’Oltreoceano, la coppia più ammirata del jet set internazionale non avrebbe infatti più intenzione di rimanere insieme.

I rumors sulla fine della loro relazione, hanno iniziato a circolare lo scorso mese di maggio, quando sarebbero emersi alcuni sintomi di un malessere inconciliabile. Durante il lockdown, si è dapprima iniziato a vociferare che i due dormissero in letti separati. Poco tempo dopo, la cronaca rosa ha reso noto l’insoddisfazione dell’attore, sempre più frustrato da una relazione noiosa e soffocante.

A quanto pare, il due volte premio Oscar mal digerirebbe l’atteggiamento tirannico della moglie che lo comanderebbe a bacchetta. Sposati da settembre 2014 e genitori dei gemelli Elle e Alexander, stando a quanto diffuso dal National Enquirer, i due oltre a vivere da separati in casa, avrebbero anche iniziato a frequentare altre persone. Ma non ci sarebbe solo questo.

Sulla base di quanto sostenuto dal magazine, la recente raccolta fondi a favore della Clooney Foundation for Justice, organizzata con tanto di pranzo nella splendida villa sul Lago di Como, altro non sarebbe stata che un pretesto per conoscere nuove persone. Detto in altre parole, la rottura sarebbe da considerarsi come insanabile. Letteralmente ai ferri corti, oltre a discutere la custodia dei due figli, la coppia avrebbe altresì deciso di lasciarsi con un divorzio da 500 milioni di dollari.

Al momento i due interessati hanno preferito non commentare la notizia. Anche negli scorsi anni, in più di una circostanza erano stati dati in crisi, ma alle anticipazioni dei giornali non aveva mai fatto seguito nulla di drastico. Gli amici dell’attore e dell’avvocatessa di origini libanesi hanno smentito l’esistenza di qualsiasi forma di attrito, lasciando intendere che saremmo di fronte alle solite speculazioni che accompagnano una delle coppie più famose del mondo dello spettacolo.