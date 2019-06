Gennaro Lillio su Francesca De André: "Mi ha deluso ma le voglio bene"

Gennaro Lillio in una lunga intervista rilasciata a Vero Tv ha parlato della sua esperienza all’interno della Casa del Grande Fratello e del rapporto nato all’interno del reality con Francesca De André. Il concorrente napoletano ha confermato che i due si stanno frequentando e si stanno conoscendo meglio, ma ha anche precisato: “Io voglio stare con i piedi per terra e non bruciare le tappe”.

Gennaro ha parlato del comportamento tenuto da Francesca nei suoi confronti, infatti non sono mancati tra i due liti e scontri durante i tre mesi di permanenza nella Casa e la De André a volte ha anche usato parole pesanti, su questi comportamenti di Francesca, Lillio ha raccontato: “L’ho perdonata per tutti quegli scatti che ha avuto nei miei confronti, si è pentita, ha pianto, mi ha chiesto scusa e, anche se sono ferito, le voglio bene“.

Durante l’intervista Gennaro ha parlato di Cristian Imparato, anche lui concorrente del Grande Fratello, perché è stato quello che l’ha deluso più di tutti gli altri concorrenti, su di lui nello specifico ha detto: “Io ho avuto sempre delle attenzioni nei suoi confronti, poi ho saputo che nei programmi di Barbara D’Urso mi ha sempre criticato. Non me l’aspettavo proprio”.

L’ex fidanzato di Lory Del Santo invece ha affermato che per Barbara D’Urso, conduttrice del Grande Fratello, prova moltissima stima e affetto. Inoltre ha anche ricordato che quando fu decretato come primo finalista, durante l’ottava puntata, condivise con lei quell’emozione, per lui una delle più forti all’interno del reality e fu in quell’occasione che ha percepito il bene e la protezione della conduttrice e per questo sarà sempre grato a Barbara D’Urso.

Infine Gennaro Lillio, in un’altra intervista, ha fugato ogni dubbio sulla possibile partecipazione insieme a Francesca De Andé a Temptation Island Vip: “A Francesca ho detto no! Dopo 58 giorni chiusi in una casa non ti vai a rinchiudere di nuovo… Voglio vivere un attimo la mia vita”.