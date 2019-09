Gennaro Lillio spara a zero su Francesca De André: "E’ tornata con Giorgio"

Gennaro Lillio, ex concorrente del reality show di Canale 5 “Grande Fratello”, è tornato a parlare del suo rapporto ormai concluso con Francesca De Andrè, figlia del cantante Cristiano nonché nipote del celebre Fabrizio De André, lanciando nuove frecciatine alla sua ex e aggiungendo nuovi particolari ai microfoni del programma “Non succederà più” su Radio Radio.

Nel salotto radiofonico di Giada Di Miceli, l’ex gieffino non ha nascosto il suo pensiero su Francesca e sui motivi che hanno portato alla loro rottura. Come già i telespettatori e fan del “Grande Fratello” avevano notato, i due ex giefini non parlavano proprio la stessa lingua, avendo dei caratteri completamente diversi.

Gennaro spara a zero contro Francesca De André

Se è vero che gli opposti si attraggono, è anche vero che la passione brucia in fretta e se alla base di un rapporto non c’è vero amore e rispetto, la coppia è destinata a scoppiare. Questo è stato anche per Francesca e Gennaro, che nel giro di pochi mesi, hanno deciso di dirsi addio e prendere strade diverse.

Stando alle parole di Lillio, la coppia siè divisa intorno al 10 di agosto ed è stato più lui a prendere la decisione, anche se forse Francesca meditava già un gesto del genere. Poi Gennaro ha spiazzato tutti parlando dell’ex della De André: “Francesca e Giorgio? Secondo me stanno insieme“.

Lillio nega categoricamente la possibilità che la De Andrè lo abbia potuto tradire con Tambellini, poichè Francesca ha avuto il chiarimento con il suo ex solo 10 giorni dopo la loro rottura. Anche Gennaro è rimasto sorpreso dal nuovo incontro tra i due ex fidanzati, che certo non si erano lasciati bene al Grande Fratello, a causa del tradimento di Giorgio.

Nonostante Gennaro ammetta che è passato troppo poco tempo per riuscire a iniziare una nuova relazione, il sentiment su Francesca è invece diverso, infatti le sue sensazioni lo portano a dire che secondo lui la De Andrè sia tornata in coppia con l’ex fidanzato. Lillio ha poi aggiunto di avere dubbi su ciò che Francesca diceva durante la loro frequentazione.