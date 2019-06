Gennaro Lillio, rivelazione choc: "Ho fatto l’amore con Francesca De André nella Casa del Grande Fratello"

Cosa ne pensa l’autore

Emanuele Novizio - Continuo a pensare che la relazione tra Gennaro Lillio e Francesca De André possa durare molto poco. Ovviamente non spero in questo, ma non li vedo come una coppia che possa durare molto in futuro. Ma, al momento, sono la coppia dell'estate e quindi fino a settembre sicuramente li vedremo insieme.