Gennaro Lillio rivela i motivi della rottura con Francesca De André: "Sono pronto per un nuovo amore"

Gennaro Lillio, l’ex protagonista del reality show di Canale 5 “Grande Fratello“, è tornato alla ribalta della cronaca rosa per alcune dichiarazioni fatte al settimanale di gossip “Lei”, dove tra le altre cose ha rivelato i veri motivi che hanno portato alla rottura con la nipote del celebre cantuatore genovese Fabrizio De André, Francesca.

La storia d’amore tra Francesca e Gennaro, nata nella casa di Cinecittà del “Grande Fratello” sulle ceneri della relazione tra la figlia di Cristiano De Andrè e Giorgio Tambellini, ha catalizzato per mesi i telespettatori e fan del noto programma Mediaset ma, complice il carattere fumantino di Francesca, i due si sono lasciati a metà agosto, lasciando delusi i tanti che tifavano per la coppia.

Se è vero che gli opposti si attraggono, è anche vero che la passione si esaurisce nel giro di poco, quindi se alla base della relazione non c’è un grande equilibrio delle parti e tanto amore, l’unione è destinata a naufragare nel giro di poco. Così è avvenuto anche per Gennaro e Francesca che dopo mesi di frequentazione lontani dalle telecamere non solo hanno capito di essere diversi, ma anche che le loro vite così come le loro aspettative appaiono incompatibili.

Nel corso della recente intervista al settimanale “Lei” Gennaro ha raccontato il vero motivo della rottura con Francesca, in tal senso le sue parole: “Semplicemente siamo due persone con obiettivi diversi e abbiamo delle esigenze diverse” – quindi ha aggiunto – “Non parlando lo stesso linguaggio, abbiamo scelto di dividere le nostre strade. Non sono riuscito a colmare quelle differenze che erano emerse tra noi“.

Sembra quindi che Lillio ce l’abbia messa tutta per appianare le divergenze e smussare gli angoli di un rapporto che a detta di molti non aveva grandi chance di resistere a lungo. Dalle parole di Gennaro però emergono nuovi aspetti, perché la fine della relazione con Francesca non sembra essere dovuta solo a diversità caratteriali, ma anche a bisogni e modi di vedere la vita.

Se è da escludere, almeno per il momento, un loro riavvicinamento, “Lei” ha chiesto a Lillio se oggi è pronto a iniziare una nuova storia d’amore, domanda a cui Gennaro ha replicato: “Se dovesse arrivare una persona bella, giusta, a me compatibile e con cui ci sia una bella attrazione mi direi “perché no?”. Gennaro comunque sottolinea di non essere alla ricerca, perché vive la sua vita con tranquillità, non lasciandosi scappare le cose belle che possono arrivare.