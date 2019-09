Gennaro Lillio parla nuovamente di Francesca De André: "Non c’è stato nessun tradimento"

Il modello napoletano Gennaro Lillio, che si è fatto conoscere grazie alla sua esperienza al Grande Fratello 16 in cui ha potuto conoscere Francesca De André, rilascia una intervista al sito “Il Giornale”. In questa circostanza, oltre a parlare della sua separazione con la ragazza, svela alcuni aneddoti del suo passato.

Gennaro Lillio svela di aver fatto parte ad alcune federazioni fitness come la “FIF” ed il “Coni“, ma nonostante questo non nasconde che il suo sogno è stato sempre quello di dire la sua nel mondo dello spettacolo. Aggiunge infatti che da piccolo, mentre guardava un cartone animato oppure un film, si immaginava al posto degli attori che vedeva sullo schermo televisivo. Proprio da questa esperienza passata, ha iniziato a sognare di far parte di questo momento, realizzato grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello 16.

Questa sua popolarità non è stata molto apprezzata dai suoi familiari, poiché sono delle persone totalmente lontane dal mondo dello spettacolo e quindi si sono un po’ risentiti. Gennaro Lillio comunque ci tiene a sottolineare che fa di tutto per tenerli lontani dalla luce dei riflettori, proprio per evitare dello stress eccessivo.

Successivamente riparla nuovamente della sua storia d’amore con Francesca De André, svelando i dettagli dietro alla loro separazione: “È finita perché eravamo incompatibili e vi assicuro che non c’è stato nessun tradimento. È vero che lei ha avuto un riavvicinamento con il suo ex ma questo è successo dopo ben 8 giorni dalla fine della nostra storia. Tutt’ora non so se siano tornati insieme oppure no, chissà. Una cosa è certa ed è che non è più affar mio”.

La sua ex sembra essere ritornata con Giorgio Tambellini, poiché intervistati a “Domenica Live” di Barbara D’Urso i due hanno confermato la loro storia d’amore, lanciando anche un attacco proprio nei confronti di Gennaro Lillio.