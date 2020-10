Gennaro Lillio ed Ema Kovac sono una coppia, un video su Instagram lo conferma

Gennaro Lillio ed Ema Kovac non si nascondono più e hanno deciso di urlare al mondo cosa provano l’uno per l’altro. Uno dei soliti modi, ai tempi dei social, per gli influencer e i personaggi dello spettacolo, è sicuramente affidare dei post o video a Instagram. I due, proprio tramite il noto social di foto e storie, hanno deciso di ufficializzare il rapporto mostrandosi felici e innamorati.

Dopo varie smentite e gossip al riguardo, finalmente i due giovani hanno ammesso di stare insieme e di essere innamorati. I due si sono conosciuti durante l’ultima edizione di “Pechino Express“, condotto da Costantino Della Gherardesca, che potrebbe traslocare su Sky. Nel video pubblicato su Instagram, Gennaro racconta che solo ora hanno deciso di venire allo scoperto per una questione di pudore e riservatezza.

Ora, dopo mesi, i due sono pronti a ufficializzare il loro rapporto e dirsi felici e innamorati, come dimostrano le foto sul loro profilo Instagram. Sempre su Instagram, nella sezione Ask, in cui i followers possono fare delle domande, Gennaro ha raccontato di aver cambiato casa. Sembra poprio che abbia lasciato la sua città natale, ovvero Napoli per andare a convivere con Ema, la quale vive a Milano, dove lavora come modella.

Non si sa ancora se abbiano effettivamente cominciato una convivenza, ma sicuramente le basi per una storia stabile ci sono tutte. Lo stesso Gennaro racconta, sempre su Instagram, di aver trascorso un’estate stupenda, nonostante la pandemia, proprio grazie ad Ema, la quale gli ha regalato quel sorriso e quella spensieratezza che era mancata con la sua ex Francesca De Andrè.

I due, come si è detto, si sono conosciuti a “Pechino Express”, dove lui faceva coppia con Luciano Punzo e, in seguito, con la figlia di Giuliano Gemma, ovvero Vera. Ema Kovac era in coppia con Dayane Mello, una delle attuali protagoniste del “Grande Fratello Vip”, in onda su Canale 5. I due si sono innamorati proprio qui e ora continuano sereni la loro relazione.