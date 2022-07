Gene Gnocchi contro i reality: "Ci andrei soltanto se avessi bisogno di soldi per rifare la cucina"

Ascolta questo articolo

L’argomento dedicato ai reality show continua a far discutere. Molti personaggi famosi sbarcano in Honduras o entrano negli studi di Cinecittà con l’obiettivo di rilanciare la loro immagine, ma non tutti sono convinti che programmi del genere siano adatti per essere trasmessi sul piccolo schermo.

Tra i più scettici troviamo Gene Gnocchi, comico natìo di Fidenza, che ha ottenuto la sua fama prendendo parte negli anni del cast di “Quelli che il calcio“, grazie anche alla sua enorme passione per il calcio ove all’epoca provò a esordire in Serie A, senza molto successo, con il Parma, mentre ultimamente prende parte a “Quarta Repubblica“.

Le parole di Gene Gnocchi contro i reality show

In una lunga intervista a “La Stampa“, come riportato testualmente dal sito “Gossip Blog“, Gene Gnocchi afferma di essere poco convinto dal mondo dei reality. Successivamente attacca tutto il panorama televisivo, sottolineando come ci sia poco interesse a rischiare in format nuovi e magari più divertenti e si punti solamente a format semplici e banali come il “Grande Fratello Vip” e “L’isola dei famosi”.

“Mi sembra che oggi sia tutto più facilone, non c’è tanta voglia di inventare“ afferma con una certa delusione Gene Gnocchi che poi aggiunge: “I format sono sempre quelli, i reality, i giochi: molti adattamenti, poche idee. Reality con poca spesa e molta resa? Infatti. È tutta una chiacchiera su dinamiche sviluppate artificialmente, il tizio del Grande Fratello 6 che tradisce la fidanzata con quella della Pupa e il Secchione 8. Ammetto di fare un po’ fatica a seguirli. Se andrei a L’Isola dei Famosi? Sì, se avessi bisogno di soldi per rifare la cucina o i bagni“.

Intanto del cast della settima edizione del “GF Vip 7”, come svelato da alcune indiscrezioni delle scorse settimane, dovrebbe far parte anche il conduttore radiofonico Charlie Gnocchi, il fratello di Gene.