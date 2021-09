Gemma Galgani vuota il sacco: "Vi svelo il vero motivo per il quale mi sono rifatta il seno"

Ormai è l’argomento del momento: Gemma Galgani si è rifatta il seno. Il magazine Nuovo Tv aveva anticipato la notizia, la stessa Gemma l’ha ufficializzata durante la registrazione della prima puntata di “Uomini e Donne” e da quel momento, la polemica è divampata. In tanti, Tina Cipollari in primis, l’hanno accusata. Non tutti gradiscono il fatto che a 72 anni, Gemma abbia deciso di rivedere il suo decolleté.

Secondo Tina l’intento è quello di accalappiare uomini più giovani. Non è la prima volta che la Galgani ricorre alla chirurgia estetica. Già lo scorso anno si era affidata al dottor Gasparotti per un lifting al viso. Adesso è nuovamente tornata dal chirurgo plastico che le ha aumentato il seno di qualche taglia. A spiegare il motivo della sua decisione è stata la stessa Gemma.

Intervistata dal magazine Nuovo Tv, la dama torinese ha specificato che non è intervenuta eccessivamente, ma si è limitata a riavere il seno di quando era una ragazzina. La decisione è stata dettata dal fatto di volersi sentire ancora desiderabile e trovare finalmente il principe azzurro nello studio di “Uomini e Donne”. C’è stato un momento ben preciso, nel quale Gemma ha capito di dover intervenire.

“Alla fine dell’ultima stagione di Uomini e Donne ero giù di morale per le tante delusioni sentimentali e così ha cominciato a stuzzicarmi l’idea di un nuovo miglioramento al mio fisico, un cambiamento che mi potesse rendere più sicura anche a livello emotivo“, ha dichiarato la dama. Adesso Gemma si sente bene con sé stessa e più sicura, convinta di trovare finalmente l’uomo della sua vita.

Per fare l’intervento ha dovuto rinunciare alle vacanze estive, ma non è stato un problema dato che è tornata a Torino dalle sue sorelle. Qui la Galgani si è rilassata potendo contare sull’amore della sua famiglia. Adesso che la trasmissione è ricominciata, la dama è rientrata a Roma dove ha la sua seconda casa. “Uomini e Donne” tornerà ufficialmente in onda, lunedì 13 settembre. Sicuramente ne vedremo delle belle.