Gemma Galgani vuole visibilità, interviene Maurizio Costanzo: "Cerchi uomini della sua età"

Gemma Galgani è la dama più famosa della televisione italiana. Da più di 10 anni è in televisione, a “Uomini e Donne”, alla ricerca dell’amore. A 71 anni, Gemma si mette in gioco come fosse una ragazzina anche se, spesso, riceve brutte sorprese e amari bocconi da mandare giù. Sicuramente in molti approdano in trasmissione solo per prenderla in giro e far parlare di sé, dato che la stessa Galgani è ormai un personaggio noto a tutti gli effetti.

L’opinionista Tina Cipollari, non perde occasione per attaccarla e colpevolizzarla del fatto che va ad infognarsi in situazioni, che inevitabilmente non la porteranno da nessuna parte. In molti però si domandano anche quanto Gemma stessa sia in trasmissione solo per visibilità, dato che la sensazione è che faccia più comodo allo share della trasmissione, rispetto al fatto che possa realmente trovare un uomo.

Sulla vicenda è però intervenuto Maurizio Costanzo. Il marito di Maria De Filippi cura una rubrica sul magazine “Nuovo” e proprio qui, un’utente gli ha chiesto se la Galgani sia a “Uomini e Donne” realmente per cercare l’amore oppure è lì solo per visibilità. Il giornalista, senza giri di parole, ha risposto: “Non credo che a 70 anni si abbia voglia di perdere tempo sul piccolo schermo solo per raggiungere un briciolo di fama“.

Costanzo è anche andato oltre, dispensando un consiglio alla dama torinese: “L´unico consiglio che mi sento di dare alla Galgani é di cercare tra uomini della sua età e di non cedere alle lusinghe di giovanotti o cinquantenni rampanti: quelli si che, forse, sfruttano la notorietà della Galgani per far parlare di loro“. Il riferimento è ai tanti uomini che sono arrivati nel programma per visibilità, consci del fatto che Gemma rappresenti indubbiamente la strada più breve da percorrere, per raggiungere tale obiettivo.

Non solo Tina critica la Galgani per i suoi modi di fare troppo giovanili, per il suo spirito “adolescenziale”, ma tante persone la pensano come la Cipollari. E ciò conduce molti a pensare che la dama torinese ricerchi solo visibilità. Costanzo però crede a Gemma, vede in lei la buona fede, il fatto che si metta in gioco realmente per cercare un uomo, che alla sua età crede ancora alla favola e al principe azzurro.