Gemma Galgani si lascia andare ad uno sfogo: "Porto ancora le cicatrici"

Gemma Galgani è la dama più famosa della televisione italiana. Da più di 10 anni è alla ricerca dell’amore a “Uomini e Donne”, vivendo anche diverse delusioni. Il grande amore di Gemma è stato senza ombra di dubbio, Giorgio Manetti. Le cose tra i due poi non sono andate per il verso giusto e oggi le loro strade, si sono definitivamente separate.

La Galgani è alla ricerca di un uomo giovane, difatti lo scorso anno accettò addirittura la corte di Nicola Vivarelli, di 45 anni più piccolo. Si comporta come fosse una ragazzina la Galgani, e tutto ciò non va per niente giù a Tina Cipollari. Le due in trasmissione litigano sempre, accusandosi a vicenda e dando vita a siparietti super trash.

Gemma inoltre, è sempre apparsa molto legata alla sua famiglia d’origine e attraverso un’intervista rilasciata al magazine di “Uomini e Donne”, ha rimarcato proprio ciò. La dama torinese si è lasciata andare ad uno sfogo, dove ha ammesso: “Patisco molto i distacchi e l’addio di mia madre è stato il momento più doloroso, ne porto ancora le cicatrici“.

Gemma soffre ancora il distacco dalla madre. La dama ha ammesso di portare ancora le cicatrici di quel doloroso momento, nonostante siano trascorsi tanti anni da allora. Inoltre la Galgani è una donna che vive di emozioni e per questo, ha confessato al magazine qual è il momento più bello vissuto con un uomo, quello che si porterà dentro per sempre.

“La notte passata a guardare le stelle con quello che sarebbe diventato mio marito“, ha ammesso la dama. Momenti indimenticabili vissuti accanto ad una persona che si spera possa restare per sempre nella propria vita. Così non è stato per Gemma, difatti il suo matrimonio è poi naufragato, ma non è detto che non possa rivivere nuovamente le stesse emozioni.