Gemma Galgani si è vaccinata: la dama ha documentato il momento

Gemma Galgani si è vaccinata. La nota dama del trono over di “Uomini e Donne”, grazie alla sua presenza in trasmissione da più di 10 anni, è diventata un personaggio famoso a tutti gli effetti. La Galgani è sulla bocca di tutti, a seguito delle tante conoscenze intraprese nel talk show dei sentimenti, prima tra tutte quella con Giorgio Manetti.

Gli scontri in trasmissione con Tina Cipollari sono sempre sotto gli occhi di tutti. Tra le due donne non scorre buon sangue e i siparietti trash sono super seguiti. Adesso Gemma ha deciso di documentare il momento in cui si è vaccinata. La dama torinese si è sottoposta alla prima dose per contrastare il Coronavirus, pubblicando il momento su Instagram.

Attraverso il proprio profilo ufficiale, la dama torinese ha postato un video integrale del momento. Gemma ha fatto incetta di like e commenti, prima tra tutti è stata la sua amica Ida Platano. La Platano ha commentato semplicemente con un “amore“, segno questo che le è stata vicina in un momento così delicato ed estremamente importante.

Alla dama torinese è stato chiesto che tipo di vaccino abbia fatto e Gemma ha risposto: “AstraZeneca“. La Galgani è stata anche testimonial della campagna vaccinale, aggiungendo al post gli hashtag #nientepaura #vaccinatevi e #nofear. Probabilmente la scelta è ricaduta sulla dama torinese, grazie proprio alla sua popolarità e al fatto che in qualche modo possa influenzare chi è restio.

Insomma, la Galgani adesso è vaccinata. Le è stato iniettato AstraZeneca, quel vaccino che ha fatto e fa paura a tanti italiani per gli effetti collaterali presentati. Gemma attualmente è ancora alla ricerca dell’uomo giusto. A “Uomini e Donne” ne sono passati e ne passano, ma nessuno ha fatto breccia nel cuore della dama torinese. Sicuramente lei spesso si mostra incoerente, per le scelte che fa e come si comporta. É proprio questo il motivo che spinge Tina ad attaccarla pesantemente.