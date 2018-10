Gemma Galgani senza parole. Paris Hilton fa un omaggio alla dama prima di Domenica Live

Come già anticipato dalla padrona di casa durante tutta la settimana a Pomeriggio Cinque, domani 21 ottobre 2018 Barbara D’Urso avrà l’onore di ospitare nel parterre di Domenica Live l’ereditiera più famosa del mondo ovvero Paris Hilton. Quest’ultima infatti è diventata famosa soprattutto in America grazie alla diffusione sul web di alcuni suoi video raggiungendo la popolarità soprattutto tra i giovani.

Dopo alcuni show assieme all’amica di allora Nicole Richie con la quale ora sembra aver rotto definitivamente qualsiasi tipo di rapporto, Paris ha provato anche a fare la cantate ottenendo discreti risultati. Anche Fedez e J-Ax l’hanno voluta fortemente nel video che ha spopolato la scorsa estate “Senza pagare” in compagnia dei comici Pio e Amedeo.

Barbara D’Urso dunque, ha deciso di fare il colpaccio e portarla per la prima volta in Tv qui in Italia e, atterrata pochi minuti fa all’aereoporto di Milano, Paris ha pensato subito di postare una foto per i suoi fan sul profilo Instagram. A rimanere senza parole è stata invece Gemma Galgani che immediatamente si è riversata sui social per commentare l’immagine della bella ereditiera.

“Wow, Paris Hilton legge una rivista dove ci sono io in copertina #love #like #gemmagalgani #paris #hilton #parishilton #uominiedonne #rivista” ha infatti sottolineato Gemma dal momento che la rivista comprata da Paris è il magazine Nuovo sulla cui copertina c’è proprio la dama torinese e Giorgio Manetti.

Questa è stata per Gemma una vera e propria sorpresa anche se sicuramente Paris Hilton non segue sicuramente il trono Over di Uomini e Donne e non sa nemmeno chi lei sia ma nonostante tutto la dama sembra essere rimasta molto onorata da questo gesto. Per quanto riguarda Barbara D’Urso e la sua diatriba con Mara Venier forse domani riuscirà a portare a casa gli ascolti tanto sperati grazie a questa Vip.