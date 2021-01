Gemma Galgani sempre più presa da Maurizio: "Sono bastati pochi sguardi per farmi innamorare di lui"

L’anno appena trascorso, si è concluso alla grande per la dama più famosa della televisione italiana, Gemma Galgani. Gemma è a “Uomini e Donne” ormai da 11 anni e la ricerca dell’uomo giusto si è fatta via via più difficile del previsto. Diverse storie importanti e tante frequentazioni, ma nessuno ha mai portato la dama fuori dal programma definitivamente.

Dopo diverso tempo, sembra che la Galgani abbia ritrovato finalmente il sorriso grazie al cavaliere Maurizio Guerci. Appena Maurizio ha messo piede in studio, Gemma gli ha subito puntato gli occhi addosso. Nessuno credeva che la loro storia fosse possibile e invece durante la messa in onda dell’ultima puntata di “Uomini e Donne”, prima della pausa natalizia, hanno dichiarato addirittura che tra loro vi è stata dell’intimità.

La dama è ormai totalmente presa da Maurizio, tanto che in un’intervista rilasciata al magazine “Novella 2000“, ha ammesso di essersi innamorata di lui. “Sono molto felice, Maurizio è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Sono bastati pochi sguardi per farmi innamorare. Mi rendo conto, ogni giorno che passa, che tra noi c’è una complicità e un’intesa fuori dal comune. Sono veramente innamorata di lui“, ha asserito la Galgani.

Insomma, Gemma sembra essere completamente assorbita da Guerci, dichiarandosi veramente innamorata di lui. La dama vede solo i lati positivi del cavaliere, non riuscendo a cogliere i suoi difetti. Dopo aver confermato i suoi reali sentimenti per Maurizio, la Galgani non si è risparmiata nel lanciare l’ennesima stoccata al suo ex storico, Giorgio Manetti.

Alla domanda del giornalista, la dama ha risposto secca: “Con Giorgio non ho più nulla a che fare. E’ una storia passata. Adesso penso solo a Maurizio. Un uomo che non ha nulla in comune con Giorgio, voglio precisare“. Non solo Manetti appartiene ormai al passato, ma Gemma tiene a precisare anche che lui e Maurizio non hanno nulla in comune.

La Galgani ha poi parlato del segreto della sua felicità, ammettendo che ha sempre mantenuto il suo entusiasmo, quelle emozioni che spesso Tina Cipollari deride. Afferma che non abbandonerà mai la sua parte romantica e che grazie ad essa ha ritrovato l’amore. Gemma si augura che la storia con Maurizio possa crescere e durare.