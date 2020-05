Gemma Galgani sbotta: "Non sono rifatta, mi curo molto"

Gemma Galgani è a tutti gli effetti un personaggio appartenente al mondo dello spettacolo. La dama torinese deve il suo successo a Maria De Filippi e alla partecipazione al trono over di “Uomini e Donne“, dove oggi, dopo 10 anni, ne è ancora la protagonista indiscussa. Nel bene o nel male, si parla spesso di Gemma e soprattutto nell’ultimo periodo, la sua scelta di accettare la corte di un giovane 26enne, nonostante lei di anni ne abbia 70, ha fatto storcere il naso a molti.

La sua più acerrima nemica, si sa è Tina Cipollari, le due donne difatti in trasmissione, sui social e sui giornali, non perdono occasione per litigare. Spesso la Cipollari accusa Gemma di essere rifatta, con l’intento di apparire in televisione più giovane e bella. Difatti la dama torinese, nonostante la sua età, presenta un fisico statuario e un volto, che nel tempo, sembrerebbe aver subito qualche modifica.

La Galgani, ha sempre rigettato al mittente le accuse e ancora una volta è tornata a parlare del proprio aspetto fisico. Gemma ha confermato di non essere mai ricorsa alla chirurgia estetica, eccezion fatta per i denti, che tra l’altro ha ritoccato nel programma televisivo “Selfie- Le cose cambiano” (prodotto da Maria De Filippi), ma solo perché presentava un problema legato ad essi e dunque un problema di salute.

La dama torinese, ha ammesso di tenersi in forma si, ma non di essersi rifatta: “Io rifatta? Non è assolutamente vero. Io sono alta, magra, e per mia fortuna riesco a mantenermi in forma. Come ho detto, sono dovuta andare dal dentista per correggere gli incisivi, ma avevo un problema ortodontico, non l’ho fatto per una questione estetica. Per il resto mi curo molto, tengo al mio aspetto“.

Dunque Gemma, l’unica cosa che fa è quella di curare molto il suo aspetto fisico e di tenere alla sua persona. Le sue parole serviranno a spazzar via definitivamente ogni dubbio, oppure le incertezze sulla veridicità di quanto dichiarato saranno ancora alimentate? Sicuramente, fino a quando ci sarà Tina di mezzo, la vamp non crederà minimamente alle parole della sua nemica.