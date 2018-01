Gemma Galgani pubblica un ricordo con "Angela favolosa cubista". Ecco che fine ha fatto la donna

“Angela favolosa cubista” era una delle colonne portanti di Uomini e Donne trono over, quando la trasmissione era appena agli inizi. Maria De Filippi annunciava il suo nome, lei entrava in abiti succinti e occhialoni molto particolari e cominciava a ballare come una vera cubista in discoteca, sorprendendo tutti con il suo stile e la sua agilità.

Col passare degli anni, la trasmissione ha cambiato il suo format e Angela è scomparsa dalle scene, lasciando il posto ai vari cavalieri e dame con le loro vicissitudini amorose. Ma gli affezionati telespettatori la ricordano perfettamente e in molti si chiedono che fine abbia fatto la donna. Ora, dopo che Gemma Galgani ha pubblicato una foto insieme a lei su Instagram: “Erano i primi tempi, vediamo se vi ricordate di lei“, e così si è riaccesa la curiosità di molti.

Angela, tempo fa, è stata invitata da Barbara D’Urso a Domenica Live per raccontare la sua storia: una vita non certo facile che a 13 anni l’ha vista diventare mamma, non aveva i genitori e a 12 anni ha deciso di fare la famosa “fuitina” con un suo coetaneo, Giacomo, tornando da quell’avventura incinta. Una volta tornata fu mandata in orfanotrofio. Durante la puntata di Domenica Live, la D’Urso li ha fatti incontrare di nuovo.

Insieme a loro è arrivato in studio anche il figlio, che ha rivelato di aver avuto un’infanzia felice e di essere contentissimo di aver ritrovato il padre e poter vivere quella situazione familiare che gli è sempre mancata.

Angela ha cresciuto il bimbo da sola e la forza che aveva dentro l’ha spinta ad andare avanti. La passione per la discoteca e il ballo l’ha aiutata a superare i momenti più difficili, trovando in quel mondo uno spazio tutto per lei che la faceva stare bene e sentire appagata. Ora Angela continua a vivere la sua vita ed è sempre richiesta in locali come ospite durante i vari eventi organizzati.

Vedremo se Maria De Filippi deciderà di invitarla di nuovo a Uomini e Donne per far felice tutti quelli che non l’hanno dimenticata e che conservano di lei un ricordo piacevole.