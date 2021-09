Gemma Galgani parla di "U&D": "Lascerò il programma solo quando troverò l’amore"

La nuova edizione del trono over di “Uomini e Donne“, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, ancora deve prendere il via ma Gemma Galgani si è già conquistata le prime pagine dei settimanali di gossip. La dama di Torino, diventata ormai volto celebre della trasmissione, sta facendo discutere per essersi rifatta il seno con lo scopo di sentirsi più sicura anche a livello emotivo.

Ovviamente le critiche non sono mancate, ma così facendo la Galgani è riuscita comunque a far parlare di se. Come poi è possibile leggere dalle ultime anticipazioni dedicate alle registrazioni di “Uomini e Donne” Tina Cipollari ha iniziato il suo personale show contro la dama.

L’ultima intervista di Gemma Galgani

In questi giorni la dama rilascia una lunga intervista al settimanale “Di Più“, diretto dal giornalista Riccardo Signoretti, dove racconta della sua avventura negli studi di “U&D”. Gemma Galgani ha fatto capire di non essere intenzionata ad abbandonare il programma fino a quando non troverà il tanto uomo della sua vita che le farà perdere la testa.

“Non ho mai pensato di lasciare Uomini e Donne“ rivela Gemma che poi aggiunge: “Voglio trovare l’amore. Solo allora lascerò. Mi sono innamorata pazzamente di Giorgio Manetti e Marco Firpo. Sono state due storie meravigliose, che però purtroppo sono finite. Ora mi auguro di trovare la persona giusta. In quel momento potrò andarmene via”. Parlando invece di Tina Cipollari esclude che possa esserci una pace in un immediato futuro, ammettendo però di non aver mai capito i motivi del tanto astio nei suoi confronti.

Al momento, sempre leggendo le ultime anticipazioni, per Gemma Galgani la situazione amorosa non sembra aver preso ancora la piega giusta. La dama infatti non ha ancora trovato l’uomo ideale, anche se comunque siamo ancora agli inizi dedl dating show.