Gemma Galgani, naso rifatto per la dama torinese? Delle foto rivelano la verità

Anche se lontana dai riflettori, non si smette mai di parlare della regina del trono over di “Uomini e Donne“. Parliamo infatti della dama torinese, Gemma Galgani. La donna in effetti è da qualche tempo che non dà aggiornamenti ai suoi fan tramite i social. La Galgani infatti sembra letteralmente sparita dai radar del gossip.

A questo punto in molti hanno ipotizzato che la donna stia adottando lo stesso metodo assunto qualche tempo fa, quando decise di volersi ringiovanire con qualche piccola punturina. Anche all’epoca infatti Gemma non aggiornò i fan, per un po’ di tempo. I fan della donna hanno infatti pensato che a questo giro la donna si sia sottoposta a un intervento di chirurgia estetica al naso e che stia aspettando il momento più opportuno per mostrarsi al suo vasto pubblico.

Gemma Galgani: arriva la foto di una fan

Proprio nel momento in cui questa ipotesi stava iniziando a prendere piede, diventando dunque sempre più concreta, ecco che arriva una recente foto della donna, seduta comodamente in un ristorante. La foto in questione non è stata scattata da nessun paparazzo, bensì da una fan seduta nello stesso ristorante della dama.

A riportare la notizia ci ha pensato la pagina Facebook, La Velenosa, che ha di fatto annunciato: “La nostra affezionata follower è nello stesso posto in cui è Gemma Galgani, la dama del Trono Over di Uomini e Donne, al parco della Tesoriera a Torino. Gemma è con un’amica e, nonostante togliesse poco la mascherina sembra, come potete vedere, che le voci secondo le quali si sarebbe rifatta il naso non siano vere“.

Sembra dunque, analizzando la foto, che la Galgani non si sia sottoposta a nessun intervento di rinoplastica, almeno per il momento. Molto probabilmente la donna ha deciso semplicemente di allontanarsi, seppur momentaneamente, dal mondo dello spettacolo, coltivando di più alcuni aspetti della sua vita privata; molto presto però, precisamente il 13 settembre 2021, si avrà modo di rivedere la dama nei suoi soliti panni di tronista, nel dating show più amato di sempre.