Gemma Galgani, la sorprendente rivelazione: "La svolta è vicina"

Da più di 10 anni abbiamo imparato a conoscere Gemma Galgani. La dama più famosa della televisione, protagonista assoluta del trono over di “Uomini e Donne“, è alla ricerca del principe azzurro. Quel principe che le faccia battere il cuore e la porti via sul famoso cavallo bianco. All’età di 71 anni, Gemma non ha smesso di sognare né di sperare.

E per questo motivo, tutti i pomeriggi entra nelle case degli italiani mostrando senza riserve i suoi sentimenti e le sue emozioni. Tutti gli uomini che ha frequentato e amato in questi anni, si sono però rivelati un buco nell’acqua. Dalla storia d’amore per la quale ha messo tutta sé stessa con Giorgio Manetti, fino all’ultima cocente delusione per Maurizio Guerci; Gemma non è mai riuscita ad andare via dal programma con un uomo accanto.

Non demorde però la dama torinese ed è convinta che, presto o tardi, arriverà il cavaliere giusto anche per lei. A parlarne è la stessa Galgani. Attraverso un’intervista rilasciata al magazine “Nuovo Tv”, la dama torinese ha fatto una sorprendente rivelazione, ammettendo per la prima volta i suoi veri pensieri: “Penso che possa esserci una sorpresa dietro l’angolo. La svolta è vicina. Qualcosa cambierà nella mia vita“.

Insomma, Gemma è convinta che la svolta nella sua vita sia dietro l’angolo e che ben presto qualcosa cambierà. Non è poi mancata una stoccata alla sua acerrima nemica, Tina Cipollari. L’opinionista critica sempre l’operato della dama, accusandola di voler fare la ragazzina nonostante abbia 71 anni e che sia alla ricerca di uomini più giovani.

La Galgani ne ha approfittato e ha attaccato la Cipollari: “È più agguerrita che mai. Mi attacca sull’età. Non è mai neutrale nei miei confronti. Vado avanti dritta per la mia strada quando mi interessa qualcuno“. Che tra le due donne non scorra buon sangue, è risaputo. Ancora una volta, non perdono occasione per evidenziare quanto il loro rapporto sia conflittuale.

Non sono infine mancate parole di lode per Maria De Filippi. Gemma è molto legata alla conduttrice e riagganciandosi alla puntata nella quale Queen Mary le diede del “pollo” perché ci casca sempre con tutti gli uomini, la Galgani ha ammesso: “Lei mi invita sempre a riflettere con le sue parole. Mi riporta con i piedi per terra“.