Gemma Galgani: la rottura con Sirius, l’indiscrezione

Non accennano a fermarsi, nemmeno in piena estate e con il caldo torrido, le indiscrezioni e i pareri, spesse volte contrastanti, riguardanti la coppia di Uomini e Donne più discussa di sempre. Si parla infatti, ancora una volta, di Sirius – nome d’arte di Nicola Vivarelli – e Gemma Galgani. Come in molti sanno, la diatriba e le immense critiche sono nate dalla profonda differenza di età esistente tra i due, ovvero di quasi 40 anni.

In molti sono stati i personaggi, famosi e non, che hanno criticato aspramente la coppia, ma soprattutto Gemma, che avrebbe dovuto troncare il rapporto sul nascere e non andare così in fondo, anche per non ferire i sentimenti del giovane che, comunque, secondo diverse persone, non è esente da colpe in quanto è accusato di cercare di amplificare questa storia per riscuotere la giusta risonanza mediatica ed avere successo.

Il noto influencer Amedeo Venza – sul suo profilo Instagram – ha affermato a più riprese che in realtà, secondo il suo parere, Gemma e Sirius hanno troncato il loro rapporto da un pezzo, ma preferiscono non rendere ancora pubblica la cosa, aumentando ancora di più questa bolla mediatica.

Infatti Venza afferma: “Pare che Gemma di Uomini e Donne Over non veda alcun futuro con il ragazzino… Quindi troverebbe inutile continuare una frequentazione senza fondamenta“; pare quindi che Gemma sia rinsavita e abbia preferito troncare questa storia, rendendosi conto dell’effettiva incompatibilità tra i due.

Ovviamente si tratta di rumors, supposizioni, ma non sarebbe poi una teoria così campata in aria, tanto che Venza aggiunge un altro commento alla faccenda: “Forse la bella addormentata (Gemma) si è svegliata e ha deciso di ritornare con i piedi per terra e di guardare in faccia la realtà…“.

Il punto adesso è vedere quando i due si decideranno a vuotare il sacco; non resta che attendere.