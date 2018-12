Gemma Galgani, la dama del Trono Over svela il suo desiderio per questo Natale

Gemma Galgani, la dama torinese protagonista assoluta del parterre femminile del popolare dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi “Uomini e Donne Trono Over”, è tornata a far parlare di sé per alcune dichiarazioni fatte nel corso di una recente intervista rilasciata al settimanale “Uomini e Donne Magazine”, dove ha parlato anche del suo sogno per questo Natale.

Dopo la fine delle relazioni con Marco Firpo ed il “gabbiano di Firenze” Giorgio Manetti, Gemma sembra volerci andare con i piedi di piombo, tanto che da mesi assistiamo al lascia e prendi con il cavaliere Rocco Fredella, anche se non ha disdegnato la frequentazione con Paolo Marzotto. Nonostante tutto questo la dama però non sembra aver trovato la felicità.

Il desiderio di Gemma per il Natale

Mentre fervono i preparativi per i festeggiamenti del Natale, Gemma rilascia una bella e toccante intervista al magazine dedicato interamente alle vicende dei personaggi del celebre format condotto da Maria De Filippi, dove la dama torinese ha svelato un suo intimo e segreto desiderio, ricordando un giorno molto importante e particolare per lei.

Nei giorni in cui si sente di voler stare in sieme alla propria famiglia e alle persone più care, Gemma ricorda il giorno del suo matrimonio, un momento molto importante della sua vita che le è rimasto dentro al cuore. La dama, infatti, svela di essersi sposata proprio alla vigilia di Natale, e dopo la cerimonia religiosa il ricevimento insieme alle famiglie degli sposi.

Una giornata piena di amore, armonia, pace che ancora rimane nell’animo della Galgani che, non potendo far rivivere più quei giorni, dichiara di voler trascorrere le festività natalizie con una persona speciale. La dama non ha però svelato l’identità della persona speciale con cui vorrebbe trascorrere le feste, anche se sui social c’è già il toto-nome.

Nonostante i rapporti con Rocco siano decisamente migliorati, la Galgani preferisce dichiararsi ancora single. E per questo Natale Gemma non chiede di ricevere doni particolari o preziosi, quanto la possibilità di vivere emozioni belle ed intense con una persona speciale. Chissà se questa ultima dichiarazione sia un invito per Rocco o per qualche suo ex amore?