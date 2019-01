Gemma Galgani, la dama del Trono Over confessa il suo sogno nel cassetto e cita Alessandra Celentano

Gemma Galgani, la celebre dama torinese del dating show di Maria De Filippi “Uomini e Donne Trono Over”, è tornata a far parlare di sé nelle ultime ore per aver svelato un sogno nel cassetto, citando anche la nota insegnante di ballo del talent show di Canale 5 “Amici”, Alessandra Celentano, nipote del ben più celebre cantante italiano Adriano Celentano.

La dama torinese, si sa, è da anni ormai alla ricerca dell’anima gemella, che nonostante alcune love story non sembra aver trovato né in Marco Firpo, né in Giorgio Manetti, meno che mai in Rocco Fredella, con cui vive dei continui alti e bassi, litigi e riavvicinamenti. Il desiderio segreto di Gemma però non sembra avere nulla a che fare con l’amore.

Gemma svela il suo sogno nel cassetto

La dama di Torino, che negli studi Elios è sempre sotto il mirino della satira spesso al limite del bullismo di Tina Cipollari, è sempre molto attiva sui social, dove nelle ultime ore ha pubblicato un singolare post in cui ha confessato un aspetto inedito della sua vita: “Iniziare il 2019 con Roberto Bolle, per chi ama la danza classica, come me è un regalo inaspettato“.

La dama protagonista indiscussa del parterre femminile di “Uomini e Donne Trono Over” ha poi citato nel suo post l’insegnante di ballo di “Amici” scrivendo: “Come dice Alessandra Celentano, la danza classica è passione, sacrificio, disciplina! Io ho lasciato le scarpette di raso rosa nel cassetto, le sogno ancora adesso!“.

E’ proprio il caso di dire che Gemma ha svelato il suo sogno nel cassetto, che cioè quello di diventare una ballerina, un desiderio avuto sin dalla più tenera età. Inutile dire che i fan hanno subito accolto con entusiasmo questa piccola confessione della Galgani, inonando il suo post di like e commenti.

Gemma è infatti molto amata dai suoi fan, che in svariate occasioni l’hanno difesa dalle critiche e dalle eccessive irruenze dell’opinionista di Tina Cipollari, che sembra voler mettere sempre in diffoltà la dama torinese.