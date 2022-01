Gemma Galgani, la confessione di fine anno: "Il tempo non torna più indietro"

Un anno difficile per tutti, ricco di momenti altalenanti. Discorso che non vale solo per popolazione generale, ma anche per ogni singola persona, includendo anche, ovviamente, i personaggi noti della tv. Anche la nota tronista Gemma Galgani, regina indiscussa del trono over, in vista dell’inizio del nuovo anno, trova le giuste parole per tirare le somme dell’anno appena trascorso.

Gemma ha saputo conquistare il cuore di tantissimi spettatori, grazie al suo temperamento, alla sua dolcezza e alla sua ingenua indecisione continua per i tantissimi cavalieri che, negli anni, hanno tentato di rubarle il cuore, senza però riuscire nell’ardua impresa, tanto che sono più di dieci anni che Gemma occupa il trono del dating show.

Gemma Galgani: “Il tempo trascorre inarrestabile”

Nel lungo post pubblicato su Instagram, Gemma non solo si propone di fare gli auguri per l’inizio del nuovo anno, ai suoi tantissimi fan, ma allo stesso tempo si lascia andare in una confessione, riguardante il tempo che passa, in maniera inesorabile: “Abbiamo salutato il vecchio anno per salutarne un altro, quello nuovo ed incrementare quel dato anagrafico che, più passa il tempo, più ci pesa, e proprio sul trascorrere inarrestabile del tempo la cattiva notizia è che il tempo vola, ma la buona notizia è che tu sei il pilota“.

Una sorta di sguardo al passato, uno sguardo sotto certi aspetti maturo e allo stesso tempo malinconico, segno di una Gemma che ha capito il vero valore del tempo, in quanto bene più prezioso esistente, e soprattutto fragile e inafferrabile: “Quando il tempo lo perdi, non può tornare indietro, puoi avere più soldi, ma non puoi avere più tempo“.

Dopo una riflessione così profonda la donna, come tutti, decide di darsi il suo nuovo proposito per il nuovo anno: “Inizio l’anno con il proposito di non sprecare il mio tempo“. Tanti auguri dunque a Gemma.