Gemma Galgani, è tutto vero: il lieto annuncio è appena stato reso pubblico. Fan increduli

Tutti conoscono Gemma Galgani, la nota tronista di “Uomini & Donne” che ha fatto molto parlare di sè durante il programma Mediaset. Da diverso tempo la Galgani tenta di conquistare un uomo, ma purtroppo fino a questo momento non gli è andata bene. Originaria di Torino, dove è nata nel 1950, ha avuto una grande carriera essendo stata direttrice del teatro Alfieri di Torino. Durante gli anni è stata protagonista di alcuni episodi che hanno fatto discutere.

Si ricordano, tra questi, le litigate con la “nemica” di sempre, Tina Cipollari, oppure con Isabella Ricci, altra dama di “Uomini & Donne”, programma condotto da Maria De Filippi. Pochi i suoi trascorsi amorosi, tra cui quello con Maurizio Guerci, con il quale ha vissuto bei momenti insieme trovando finalmente l’amore. Ma la cosa non è andata poi avanti. Negli scorsi mesi Gemma ha dovuto affrontare anche il Covid-19, al quale è stata trovata positiva. In queste settimane però ci sono state delle novità sul suo conto.

Gemma Galgani, il bellissimo annuncio

Secondo quanto riferisce la stampa nazionale, Gemma Galgani dovrebbe prendere parte nuovamente alla prossima stagione di Uomini & Donne. In queste settimane pare che la Galgani sia stata avvistata in Portogallo, dove ha trascorso alcuni giorni di vacanza prima di poter tornare in trasmissione.

E quest’anno la Galgani promette importanti novità. La donna sarebbe sempre più intenzionata a trovare un compagno con il quale condividere la sua esistenza, ma fino ad ora come detto in apertura le cose per lei non sono andate assolutamente bene. Vedremo se nella prossima stagione Gemma sarà più fortunata.

La notizia che però ha fatto forse più scalpore di tutte è quella che la Galgani nella prossima edizione di Uomini & Donne non sarebbe soltanto intenzionata a trovare un compagno, ma anche quello che sarà il suo futuro marito. Staremo a vedere quindi se dopo dieci anni in trasmissione la Galagani troverà la sua anoma gemella.