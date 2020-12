Gemma Galgani e il rapporto con sua sorella Silvana

Gemma Galgani è la dama per eccellenza. Volto di punta e indiscusso, nel trono over di “Uomini e Donne“. Da 10 anni Gemma è in televisione alla ricerca del vero amore. Nel tempo ha collezionato solo delusioni, tanto che ancora oggi sogna il principe azzurro. La sua presenza nel talk show dei sentimenti è ormai diventata imprescindibile, tanto che ogni puntata le viene riservato ampio spazio.

Gemma in trasmissione, ha vissuto diverse storie d’amore, quella più importante è stata sicuramente quella con Giorgio Manetti. La dama torinese si emoziona, si invaghisce, si arrabbia, ma soprattutto si rende protagonista di infinite liti trash con l’opinionista Tina Cipollari. Tra le due donne non scorre buon sangue, la Cipollari critica aspramente il modo di fare della Galgani e ogni occasione è buona per discutere.

Se dal punto di vista televisivo, conosciamo molto bene Gemma, dal punto di vista personale poco sappiamo della dama torinese. La Galgani ha due sorelle a cui è molto legata. Una di esse è Silvana Galgani, la minore. La dama nonostante non abbia un uomo al suo fianco, può comunque godere dell’amore della sua famiglia, che non le volta mai le spalle e approva la sua lunghissima esperienza televisiva.

Soprattutto con Silvana, la Galgani ha un rapporto molto forte e intenso. Le due sorelle nella vita hanno sempre condiviso tutto, tanto che Gemma è come una seconda mamma per i suoi nipoti, i figli di Silvana appunto. La donna non ama apparire in pubblico e difatti preferisce stare lontana dai riflettori. Silvana però ha sempre agito nell’ombra, non abbandonando mai sua sorella nemmeno nei momenti peggiori, come per esempio quando è finita la storia tra Gemma e Giorgio e dove la Galgani ha sofferto tantissimo.

Nonostante la dama sia ormai un personaggio televisivo a tutti gli effetti, non ha mai lasciato del tutto la sua Torino. Attualmente a causa del Coronavirus e dato che le registrazioni di “Uomini e Donne” si svolgono a Roma, la Galgani si è trasferita in pianta stabile nella Capitale, ma non appena tutto il trambusto del momento sarà finito, Gemma tornerà nella sua bella città e potrà riabbracciare sua sorella Silvana e i suoi nipoti.