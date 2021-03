Gemma Galgani e il messaggio a Tommaso Zorzi: "Sono felicissima per la tua vittoria"

Tommaso Zorzi è sicuramente il personaggio del momento. La sua partecipazione alla quinta edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme ad Antonella Elia e Pupo, gli ha dato la consacrazione definitiva nel mondo dello spettacolo e, oltre alla vittoria finale, è riuscito a conquistare il cuore della gran parte dei telespettatori.

Ormai le sue dirette su Instagram sono tra le più seguite sui social network e insieme all’hashtag “Prelemi”, la coppia formata da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi che si conosciuti all’interno della casa, si trova ancora in maniera piuttosto frequente in cima ai trend topic di Twitter.

Gemma Galgani mostra il suo sostegno per Zorzi

Intanto tra i migliaia sostenitori di Tommaso Zorzi è presente anche Gemma Galgani, conosciuta soprattutto per essere una delle veteranne del parterre femminile del trono over di “Uomini e Donne”, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

In questi giorni l’ex concorrente di “Riccanza” ha pubblicato un video in cui mostra un breve messaggio scritto da Gemma Galgani nei suoi confronti: “Tommaso felicissima per la tua meritata vittoria. Ti adoro” seguito poi da due cuori blu. Intanto, a causa della troppa fretta di mostrare il messaggio a tutti i suoi follower, Zorzi si dimentica di censurare il momento in cui inserisce la password del suo iPhone e, su questo argomento, ci scherza sopra: “Porca tr**a il codice!”.

L’incredibile successo di Tommaso Zorzi al “Grande Fratello Vip” sembra avergli aperto definitivamente le porte nel mondo televisivo. Dopo le ultime indiscrezioni in cui si può leggere di un possibile presenza a “L’Isola dei Famosi”, che ha come data d’inizio il 15 marzo, l’influencer potrebbe avere un ruolo in una trasmissione di Maria De Filippi, anche se al momento restano solamente delle voci senza conferme.