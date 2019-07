Gemma Galgani e Giorgio Manetti sono senza alcun dubbio due dei protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne, programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5, che più hanno appassionato nel bene e nel male gli italiani.

Di loro si è parlato tanto, la loro storia d’amore è stata fulcro di polemiche ed accesi dibattiti nei quali si insinuava ferocemente la voce di Tina Cipollari.

Gemma oggi, dopo anni di presenza nel programma della regina di Canale 5, è ancora alla ricerca della sua anima gemella. La sua storia molto complicata e ricca di vicissitudini con il Gabbiano (così viene definito Giorgio Manetti) l’ha un po’ bloccata sul lato sentimentale.

Da quando il Cavaliere ha, infatti, abbandonato il talk show, lei non è ancora riuscita a provare un vero sentimento per altri uomini.

Non sono mancate le conoscenze con altri corteggiatori ma l’esito è sempre stato deludente, nessuno le faceva battere il cuore come il cavaliere fiorentino: Gemma non è mai riuscita a voltare pagina.

Finalmente, dopo tanti anni, la coppia è tornata al centro del gossip per una dichiarazione che ha reso felici i fan della coppia: “Giorgio e Gemma di nuovo insieme”.