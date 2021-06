Gemma Galgani, duro attacco a Riccardo Guarnieri: "Mi ha ostacolata"

La stagione di “Uomini e Donne” si è conclusa ormai da qualche settimana, ma i protagonisti continuano a far parlare di sé. Se Elisabetta e Luca hanno ammesso di essersi rivisti e circola l’indiscrezione che Tina il prossimo anno non ci sarà in ogni puntata, Gemma Galgani continua a cercare l’uomo della sua vita. Un uomo che come essa stessa ha dichiarato, la sposi.

Intervistata dal magazine della trasmissione, la dama torinese ha però parlato di un altro ex protagonista del talk show: Riccardo Guarnieri, riservandogli un duro attacco. Tra Gemma e Riccardo i rapporti non sono mai stati idilliaci, questo perché di mezzo c’era Ida Platano. Ida ha molto sofferto per la storia con Riccardo e Gemma è la sua migliore amica. Appare chiaro che la Galgani si sia sempre schierata dalla parte della Platano.

A detta di Gemma, Guarnieri l’avrebbe sempre ostacolata nonostante lei non avesse mai interferito nella sua relazione con Ida. Sicuramente i due in puntata hanno più volte battibeccato, palesando la loro antipatia reciproca. Addirittura Riccardo litigò pesantemente con la Platano perché non aveva fatto gli auguri a Gemma, il giorno del suo compleanno.

“Spesso mi ha ostacolata. Si sa che non ero una sua sostenitrice, ma non ho mai interferito nella sua relazione con Ida“, queste le parole della dama torinese a proposito di Guarnieri. La Galgani ha poi parlato anche della sua amica Ida, svelando come sia stata lei a consigliarle di rivolgersi ad uno psicologo per riprendere in mano la sua vita dopo l'”uragano” Riccardo.

“Le ho consigliato di chiedere un aiuto di tipo psicoanalitico e l’ho fatta affinché riacquistasse stima in se stessa, perché è una donna e una mamma meravigliosa“, ha ammesso Gemma. Tra la dama torinese e la Platano è nata fin da subito una sintonia che si è protratta nel tempo. Oggi le due donne sono grandi amiche e non possono fare a meno l’una dell’altra.