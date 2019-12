Gemma Galgani dopo la delusione di Juan Luis: "Cosa c’è di più confortante di un pelosetto?"

Gemma Galgani è ormai diventata la protagonista indiscussa del trono over di “Uomini e Donne“. La dama torinese è in trasmissione da dieci anni ormai e ha da sempre appassionato il pubblico, che la segue con veemenza, con le sue vicende amorose. In questi anni ha vissuto diversi flirt e storie d’amore importanti che l’hanno portata anche a soffrire tanto.

Dall’amore tormentato per Giorgio Manetti, fino alla recente delusione ad opera di Juan Luis Ciano. Il cavaliere difatti è approdato in trasmissione con l’intento di corteggiarla e Gemma se n’è subito innamorata, ma ben presto è saltato fuori che in realtà l’odontoiatra sentiva altre donne, una tra tutte la sorella del suo collega e rivale di parterre, Armando Incarnato.

Durante la messa in onda dell’ultima puntata del trono over, i due hanno pesantemente discusso e lui è andato via asserendo di non essere l’uomo adatto a lei e lasciando Gemma in lacrime. Inaspettatamente, in suo soccorso è arrivata la sua più acerrima nemica, Tina Cipollari, la quale, con l’ausilio del medico ha tentato di calmare Gemma Galgani.

La dama però sembrerebbe aver ritrovato il sorriso, ha finalmente incontrato la persona giusta che le ha fatto battere il cuore. Si tratta di Ninetta, un Yorkshire che la Galgani ha postato con fierezza sul suo profilo Instagram. Difatti è apparso un video che ritrae Gemma seduta su una panchina con in braccio la nuova arrivata.

La didascalia è stata: “Ma cosa c’è di più confortante di un pelosetto? Dedicato a Ninetta“. E subito sono piovuti i commenti dei suoi followers, che compiaciuti hanno apprezzato il nuovo amico a quattro zampe di Gemma. Insomma la dama ha finalmente ritrovato il sorriso accanto alla sua Ninetta e chissà che proprio lei non le abbia concesso l’opportunità di gettarsi alle spalle l’ennesima delusione amorosa subita.