Gemma Galgani difesa da Maurizio Costanzo: "Le lacrime di Gemma fanno audience"

Gemma Galgani è ormai la protagonista indiscussa del trono over di “Uomini e Donne“. Nel talk show dei sentimenti, la dama torinese è sempre al centro dell’attenzione non solo per le sue frequentazioni con gli uomini, ma anche e soprattutto per le sue continue liti con l’opinionista Tina Cipollari, la sua più acerrima nemica.

Il fenomeno Gemma è esploso non solo all’interno dello studio Mediaset sito a “Cinecittà”, ma anche fuori, con la Galgani che è praticamente sulla bocca di tutti. La donna in trasmissione non ha mai nascosto i suoi sentimenti, manifestandoli senza paure nè pudore, palesandosi tra svariati momenti di risa e molti di pianto e commozione.

Proprio le sue lacrime sono state oggetto di discussione con Tina e in molti lamentano proprio questo aspetto della donna, ogni occasione è buona per piangere, anche la più banale. Chi è accorso in sua difesa è stato Maurizio Costanzo, il marito di Maria De Filippi ha sempre appoggiato la Galgani e non ha mai nascosto la stima che nutre nei suoi riguardi, invitandola anche, a più riprese, nella sua trasmissione “Maurizio Costanzo Show”.

Costanzo cura da anni una rubrica televisiva sul settimanale “Nuovo” e proprio lì, mentre una lettrice ha lamentato il comportamento lagnoso di Gemma, Maurizio l’ha difesa senza mezzi termini, scrivendo: “Le lacrime di Gemma fanno audience, il suo personaggio piace. Certo sarebbe bello vederla sorridere più spesso. E se a lei così non piace può sempre cambiare canale“.

Il commento di Costanzo è stato davvero forte, esortando perfino la telespettatrice a cambiare canale qualora il comportamento di Gemma non fosse di suo gradimento. Insomma la difesa di Maurizio Costanzo, ha ancora una volta confermato la stima che l’uomo nutre nei riguardi della Galgani e d’altronde si sa quando appare in video, il risultato è assicurato. Il trono over difatti grazie soprattutto alle vicende amorose di Gemma, ha riscosso e riscuote dati audience da prima serata. Chissà cosa ne penserà Tina, la quale non ha mai speso una parola positiva nei confronti della sua nemica.