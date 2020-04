Gemma Galgani, dichiarazioni piccanti: "Alla terza età si può avere una vita intima più appagante che a 20 anni"

Si continua a parlare della famosa dama torinese, protagonista indiscussa del trono Over del noto dating show “Uomini e Donne“, condotto come sempre da Maria De Filippi. La donna infatti sembra avere un talento quasi naturale ad attrarre a se notorietà e risonanza mediatica, anche tramite una semplice intervista.

Da quando ha ripreso il programma di incontri di Queen Mary, la Galgani appare la protagonista indiscussa, tanto che gli indici di share, quando c’è lei, sono sempre più alti che mai, segno che la donna convince il pubblico, ed è anche molto apprezzata dal pubblico maschile, tanto che non mancano mai numerosi pretendenti che tentano di conquistare la donna in tutti i modi possibili.

Non si può dire però che la donna non sia difficile; molti sono stati i corteggiatori della Galgani, ma dopo un iniziale periodo di corteggiamento, la donna puntualmente decide di troncare il rapporto, per svariati motivi e con tutti gli uomini che hanno tentato di approcciarsi a lei. La donna ora sta tentando di trovare l’uomo della sua vita attraverso la chat.

Tanti sono coloro che le scrivono, mandandole anche dei messaggi alquanto piccanti, ma in una recente intervista avuto a Tv Sorrisi e Canzoni, la Galgani dichiara di non imbarazzarsi affatto davanti a certe allusioni. Gemma infatti a più riprese ha affermato che si ispira molto al modello decantato dalla famosa attrice Jane Fonda.

Secondo il pensiero dell’attrice riguardo la terza età, non è una fase della vita dove bisogna starsene seduti in attesa che tutto finisca, bensì è una vera e propria ripartenza, una nuova vita, in attesa di essere impreziosita di vitalità ed emozioni. La Galgani infatti ha dichiarato di ispirarsi pienamente a lei, tanto che ha anche aggiunto che in effetti a 70 anni sente di poter condurre una vita intima anche più appagante di quando ne aveva 20.

La dama infatti a tal proposito aggiunge: “Il mio faro è Jane Fonda: ha 82 anni e sostiene che per la nostra generazione sia possibile avere una vita intima ancora più piacevole di quando ne avevamo 20. Le assicuro che è così. È un messaggio fondamentale. È uno dei motivi che permette alle donne di continuare a prendersi cura del proprio corpo e volersi bene anche e soprattutto nella terza età“.