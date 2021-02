Gemma Galgani delusa dagli uomini: "Non si preoccupano per me" e ritrova la serenità con Nicola Vivarelli

Gemma Galgani è diventata ormai la dama per antonomasia di “Uomini e Donne“. Si è sempre messa in gioco e continua a farlo ancora ora, dall’alto dei suoi 71 anni appena compiuti. Una ricerca spasmodica dell’amore che supera le barriere del tempo e dello spazio e, a volte, anche della ragione.

Proprio per questo è spesso vittima di attacchi da parte del pubblico e dell’opinionista Tina Cipollari che non riesce a perdonarle questa sua propensione a idealizzare e perdere la testa per qualsiasi uomo mostri un benché minimo interesse per lei. La Galgani però, sulle pagine di “TV Sorrisi e Canzoni“, precisa di non essere alla ricerca di chissà che favola, ma spera di trovare un amore senza pretese: “Vorrei solo condividere un tramonto, dei momenti insieme, trovare un po’ di felicità”, precisa Gemma e con convinzione afferma: “Malgrado tutti questi uomini insicuri che mi ritrovo davanti, non perdo la speranza di riuscire prima o poi a trovare l’amore”.

Gemma Galgani, la delusione per Maurizio Guerci

Purtroppo, ultimamente, ha dovuto affrontare la delusione per la fine della sua storia con Maurizio Guerci che ha deciso di lasciarla dopo una frequentazione di qualche mese. La Galgani ne è uscita molto provata e nell’intervista al settimanale diretto da Aldo Vitali, cerca di dare una spiegazione a ciò che è successo: “Mi preoccupo per questi uomini. Ma quando è il loro momento di preoccuparsi per me, fanno sempre dieci passi indietro” e non manca una frecciatina proprio a Maurizio: “Ho la sfortuna di incrociare nel mio cammino uomini molto diversi tra loro, ma che purtroppo spesso non hanno l’unica cosa che cerco davvero: la trasparenza”.

Tempo indietro, la Galgani aveva iniziato una conoscenza con Nicola Vivarelli, il ragazzo di 26 anni che tanto fece discutere proprio per il suo corteggiamento alla dama di Torino. Anche con lui le cose finirono male, portandoli ad avere forti scontri in trasmissione.

U&D, Gemma e Nicola Vivarelli ritrovano l’armonia

Adesso, invece, pare che tra loro stia tornando il sereno, grazie all’ultimo ballo fatto insieme durante il quale sembra esserci stato un chiarimento: “Mi scusi se uso metafore nautiche, parlando di lui mi viene facile, ma è stato il primo mare calmo dopo un periodo di burrasca. I suoi valori mi hanno conquistato. Nonostante i mille problemi e le discussioni avute durante la nostra frequentazione, abbiamo ritrovato una dimensione di affetto prima della sua partenza”, ricordiamo infatti che Vivarelli attualmente è imbarcato per motivi lavorativi e anche lui ultimamente ha speso parole di stima e affetto per la Galgani.

Infine, per una sognatrice come lei sempre in cerca dell’amore, è impossibile non pensare a San Valentino, anche se per lei – come precisa – sarebbe più adatto San Faustino, la giornata dei single. Ma questo non le fa perdere l’entusiasmo di aspettare la giornata degli innamorati: “In fondo chi crede così tanto nell’amore ha comunque qualcosa da celebrare, no? Ecco, spero di poterlo vivere in modo speciale, magari con una persona che possa contraccambiare le mie attenzioni. Parlo sempre di amori da favola, ma in realtà voglio solo una storia normale”, conclude Gemma, sperando di trovare presto la persona che le faccia battere forte il cuore.