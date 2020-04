Gemma Galgani delusa da Giorgio Manetti

Continua, a dispetto del Coronavirus, il trono della dama torinese Gemma Galgani, più forte che mai. Nonostante abbia trascorso svariati anni sul trono di dama, la donna non ha trovato ancora la sua vera anima gemella; c’è da dire in effetti che i pretendenti della Galgani sono stati molti negli ultimi anni, ma la donna ha sempre interrotto i rapporti.

A farsi portavoce della questione è stato Giorgio Manetti, che in una recente intervista a Nuovo Tv ha dichiarato che quella delle Galgani è una vera a propria tattica, per tenersi stretta la poltrona; fingere amore per poi rifiutare il corteggiatore, in modo da restare nel programma quanto più possibile.

Non si è fatta attendere la risposta della Galgani, che in una recente intervista a Uomini e Donne Magazine, ha svelato di essere delusa da Manetti e dalla sua affermazione: “Mi ha stupito. E deluso profondamente. Lo stupore è determinato dal fatto che normalmente, con il passare del tempo, i ricordi belli finiscono per superare quelli brutti: il rancore, la rabbia vanno scemando per poi cancellarsi del tutto. Almeno, per me è così“.

La Galgani inoltre si chiede come mai tanto livore nei suoi confronti se Manetti oggi è anche fidanzato ed aggiunge in merito: “Visto che non mi ha considerata allora, sarebbe coerente da parte sua non considerarmi neppure ora. E poi le sue critiche sono del tutto fuori luogo e suonano anche un po’ pretestuose“.

In ultimo la donna parla della sua frequentazione con Algemiro e di quanto quest’ultimo sia una persona positiva, in grado di trasmettere pace e serenità, tanto che ad ogni telefonata la donna appare sempre felice e confortata. Sarà possibile a breve assistere ancora una volta alle varie storia della Galgani, infatti il programma di “Uomini e Donne”, riprenderà il giorno 20 Aprile, in onda sempre su Canale 5.