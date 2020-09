Gemma Galgani, da Sirius al suo chirurgo plastico: l’indiscrezione

Ritorna ancora una volta, più forte che mai, la dama torinese, regina del trono over del famoso dating show più amato dagli italiani “Uomini e donne“. Si parla infatti di Gemma Galgani; l’acerrima nemica dell’opinionista Tina Cipollari, pare che abbia ancora qualcosa da raccontare, occupando quindi, anche in questa stagione, la poltrona del suo trono.

Pare che infatti, una nuova indiscrezione abbia reso di nuovo protagonista Gemma, ma prima di tutto appare doveroso fare un piccolo resoconto della sua storia fino ad oggi. La scorsa edizione si era infatti conclusa con Gemma, intenta a voler continuare la sua tanto discussa relazione con Nicola Vivarelli (in arte Sirius). Nonostante le critiche esterne, nate dal forte divario generazionale che divideva i due, la coppia aveva comunque deciso di continuare a frequentarsi, anche lontano dalla telecamere dello show.

Qualcosa però sembra che non sia andato per il verso giusto, tanto che già dalla metà di luglio, si vociferava di una crisi di coppia, confermata poi dalla rottura definitiva tra i due, all’interno del dating show. Al suo ritorno però, Gemma appare visibilmente cambiata (in senso letterale). La donna infatti si è sottoposta a un piccolo intervento di lifting, in una famosa clinica in quel di Roma, ma qui inizia l’indiscrezione.

Sembra che, stando a quanto riportato da “Nuovo Tv “, Gemma si sia innamorata del suo chirurgo plastico, iniziando quindi a provare forti sentimenti per l’uomo. Si legge poi da “Biccy“: “Gemma Galgani si è sottoposta a un lifting […] Ma le novità non sono finite perché stando alle ultime indiscrezioni lanciate da Nuovo Tv, ci sarebbero stati dei cambiamenti molto importanti anche nella vita sentimentale della donna. La dama si è fidanzata con il chirurgo plastico che l’ha resa più giovane?“.

Se tale indiscrezione dovesse corrispondere al vero, c’è la reale ipotesi che a quel punto la Galgani possa abbandonare, in maniera permanente, il trono over. Intanto, sul versante di Sirius, pare che il ragazzo abbia ceduto alle attenzioni di Valentina, tanto che i due pare che abbiano persino fatto la prima esterna insieme. Per avere notizie più certe bisogna a questo punto attendere le nuove registrazioni del programma di Maria De Filippi.