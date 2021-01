Gemma Galgani compie 71 anni e dichiara: "Non ho entusiasmo"

Cosa ne pensa l’autore

Tonia Sarracino - Personalmente trovo giusto che Gemma abbia pubblicamente ringraziato tutti coloro che le hanno fatto gli auguri di compleanno. Ormai la Galgani è un personaggio pubblico ed è naturale che in tanti abbiano un pensiero per lei in un giorno così importante. Sicuramente le è mancato l'entusiasmo a causa della situazione difficile, ma ha comunque festeggiato i suoi 71 anni.