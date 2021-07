Gemma Galgani bloccata in ascensore e chiede aiuto ai fan per uscire

Ancora una volta la regina del trono Over di “Uomini e Donne” ha trovato un modo per ritrovarsi al centro della scena. A questo giro però niente ha a che vedere con l’amore, con le incomprensioni o con le continue litigate con la sua acerrima nemica, Tina Cipollari. Si parla infatti di Gemma Galgani e del suo piccolo incidente accaduto nel pomeriggio del 9 luglio.

Stando a quanto riportato dalle sue storie Instagram, la dama torinese, nell’intento di prendere l’ascensore, si è ritrovata bloccata nello stesso, completamente al buio e per giunta da sola. A quel punto la donna ha iniziato a chiedere aiuto ai suoi fan, chiedendo infatti cosa fare come agire in questi casi.

Gemma Galgani: “L’ascensore si è bloccato e non funziona”

La Galgani però ha saputo ben mantenere la calma e il sangue freddo, lo si evince infatti dal suo messaggio che non è apparso per nulla agitato, bensì tutto sommato pacato e calmo. Ecco la richiesta di aiuto di Gemma ai suoi fan: “Ma secondo voi come si può stare chiusi dentro un ascensore che si è fermato e si è bloccato e non funziona? Anzi adesso non si vede più nemmeno la luce“. Alla fine è bastato poco tempo per far uscire la donna da quella angusta situazione.

E in ambito amoroso? Sembra che per adesso la donna continui la sua vita da single. Di recente è stata spesso paparazzata in quel della Puglia, passeggiare completamente sola.

La Galgani però non molla la presa, continuando la sua presenza nel dating show di Maria De Filippi, ma questa volta con qualche piccola novità, ovvero la presenza di Isabella Ricci che, durante le recenti intervista, non ha perso occasione di lanciare qualche stoccata alla dama.

Ecco infatti cosa ha di recente dichiarato la Ricci: “ Mi piacerebbe però focalizzarmi di più sul trovare un uomo con cui condividere la vita, piuttosto che parlare con Gemma della mia razionalità o della passionalità come accaduto nell’ultimo mese di trasmissione“. Come risponderà Gemma in merito?