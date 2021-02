Gemma Galgani attacca Giorgio Manetti: "Uomo mediocre, superficiale e privo di contenuti"

Della serie “C’eravamo tanto amati”. Si potrebbe definire così il rapporto oggi, tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti. La dama più famosa di “Uomini e Donne” e l’ex cavaliere del talk show sono in pessimi rapporti, dopo aver vissuto una storia d’amore intensa ma al contempo tormentata. Manetti è stato senza ombra di dubbio il grande amore della Galgani a “Uomini e Donne”, ma le cose tra loro sono poi finite in malo modo.

Giorgio ha lasciato la trasmissione da qualche anno e vive la sua storia d’amore con Caterina, una donna non appartenente al mondo dello spettacolo. Mentre la dama torinese è ancora alla ricerca dell’amore in tv. I due ex non si vedono da tempo, ma spesso si accusano vicendevolmente a distanza, sulle varie riviste a cui rilasciano interviste. Segno questo che non scorre affatto buon sangue.

Durante l’ultimo numero in edicola di “Uomini e Donne Magazine”, sembrava ci fosse un’apertura di Giorgio verso Gemma, ma le cose non stanno così dato che la dama torinese ha riservato al suo ex un nuovo affondo. Attraverso una lunga intervista rilasciata al magazine “Nuovo”, la Galgani ha voluto replicare alle ultime dichiarazioni di Giorgio, asfaltandolo.

È stata molto dura la dama nelle sue esternazioni, difatti ha dichiarato: “Gradirei calasse il silenzio totale. Lo vedo come un uomo superficiale e privo di contenuti. Al di là del suo aspetto così solare, rimane davvero una persona mediocre“. Parole roventi quelle pronunciate da Gemma, la quale ha asserito che Giorgio è in realtà un uomo mediocre, superficiale e privo di contenuti.

Eppure quando erano insieme e soprattutto quando Gemma era innamorata persa di lui, sembrava che lo reputasse completamente l’opposto di come lo ha dipinto adesso. Non è poi mancata una nuova stoccata alla sua rivalità con Tina, difatti Gemma ha ammesso: “Come diceva Anna Magnani, invecchiando non voglio sembrare più giovane ma solo essere più felice. Non riesco a capirla e lei continua a essere un enorme punto interrogativo per me“.