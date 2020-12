Gemma Galgani, arriva il duro sfogo della dama di U&D: "Felice che finisca"

“Uomini e Donne” è ormai fermo per la pausa natalizia, ma i suoi protagonisti sono sempre al centro dell’attenzione. Se nelle ultime ore Gianni Sperti ha divulgato la notizia della morte del padre, anche Gemma Galgani si è lasciata andare ad un duro sfogo. La dama torinese è sempre più al centro delle dinamiche del programma e non solo per le liti continue con Tina Cipollari.

Gemma è ormai presa dal cavaliere Maurizio e questa infatuazione sembra essere corrisposta. I due, durante l’ultima puntata andata in onda hanno ammesso di aver avuto rapporti intimi e la Galgani ha mostrato ancor di più di aver perso la testa per lui. La dama torinese però ha fatto un bilancio dell’anno che ormai volge al termine e naturalmente, esattamente come per tutti, è stato un 2020 abbastanza difficile e delicato.

In una breve intervista su “WittyTv“, Gemma ha ammesso che saluterà con molto piacere l’anno in corso, aggiungendo: “Sono felice che finisca“. Anche la Galgani si è dovuta adattare alla nuova vita e al mutamento sociale ed economico imposto dal Coronavirus. Difatti la dama per poter prendere parte alle registrazioni di “Uomini e Donne”, in questi mesi si è trasferita a Roma lasciando la sua Torino.

Iinoltre con il lavoro è ferma, dato che la Galgani è impegnata in teatro. La protagonista di “Uomini e Donne” non vede l’ora di lasciarsi alle spalle il 2020 e accoglie con entusiasmo il 2021. Ai microfoni di “WittyTv”, Gemma ha dichiarato: “Il 2021 lo aspetto con tanto entusiasmo. L’anno della speranza e della ripresa“. Insomma, la dama si è lasciata andare al suo sfogo, uno sfogo che accomuna tutti gli italiani.

L’anno che sta per terminare, ha totalmente sovvertito il regolare andamento sociale e non solo e tutti non vedono l’ora di lasciarselo alle spalle. Sicuramente per la Galgani è stato un anno agrodolce, dato che se dal punto di vista professionale ha dovuto rinunciare al proprio lavoro, dal punto di vista personale le cose sembra vadano bene grazie alla frequentazione con Maurizio.