Gemma Galgani ammette e spiazza: "Mi faccio tenerezza"

Gemma Galgani è pronta per rimettersi in gioco. La dama più famosa di Uomini e Donne è ancora alla ricerca del principe azzurro, quell’uomo che finalmente le faccia battere il cuore. Per trovarlo si è addirittura rifatta il seno. La Galgani è tornata a Uomini e Donne con un decollété tutto nuovo. La trasmissione tornerà in onda lunedì 13 settembre, ma con le registrazioni si è già avanti e dunque le anticipazioni sono emerse.

Gemma è in trasmissione da più di 10 anni e di certo in questo lasso di tempo, non sono mancate le delusioni. È stata innamoratissima di Giorgio Manetti e la sua più acerrima nemica, Tina Cipollari, le dice che oggi il suo intento è solo quello di accalappiare uomini più giovani. Intervistata dal magazine DiPiù Tv, la dama torinese ha ammesso che anche lei vive dei momenti di sconforto.

La Galgani ha poi spiazzato, dichiarando: “A volte mi estranio, guardo me stessa dall’esterno ed effettivamente mi faccio un poco tenerezza“. Gemma ha poi parlato della trasmissione, ribadendo che è tutto vero, le sue lacrime sono vere, le sue decisioni sono vere, così come le delusioni e le ‘cotte’. Nulla di finto o costruito, come molti pensano.

La dama, che ha anche svelato che lascerà Uomini e Donne solo quando avrà trovato il principe azzurro, ha poi parlato anche dei nuovi tronisti. È rimasta molto colpita da Andrea Nicole, la ragazza che prima era uomo e 8 anni fa ha completato il proprio processo di transizione. “Andrea Nicole è di una dolcezza infinita. Non ho figli, ma ha acceso in me un grande senso di maternità“, ha dichiarato la Galgani.

Insomma, tutto è pronto per la nuova stagione di Uomini e Donne. Così come Gemma è pronta per rimettersi in gioco. Sicuramente non mancheranno i siparietti trash e divertenti con Tina, la quale non apprezza per niente i modi di fare della Galgani. Anche quest’anno, con ogni probabilità, ne vedremo delle belle.