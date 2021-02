Gemma Galgani accusata: arriva in suo soccorso Giorgio Manetti

Gemma Galgani è la dama per eccellenza a “Uomini e Donne”. Da più di 10 anni in trasmissione, Gemma è sempre alla ricerca del principe azzurro. Diverse storie ha vissuto nel programma e sicuramente quella più importante è stata con Giorgio Manetti. Tra la Galgani e Manetti le cose non sono poi andate per il verso giusto e ognuno ha intrapreso la propria strada.

La dama torinese spesso va ad infognarsi in situazioni palesemente tarocche, come l’interesse che Maurizio Giaroni ha mostrato per lei in trasmissione. Maria De Filippi ha smascherato il cavaliere, dando del “pollo” alla Galgani proprio perché ci casca sempre. Addirittura lo studio di “Uomini e Donne” si è trasformato in puntate della soap opera “Il Segreto”, con Gemma, Maurizio e Maria Tona protagonisti.

Ovviamente tutto ciò è andato in onda e chi è intervenuto in difesa della Galgani, con grandissima sorpresa di tutti, è stato proprio Giorgio Manetti. Tra Manetti e Gemma, gli ultimi mesi sono stati abbastanza turbolenti soprattutto perché non sono mancati gli attacchi e le frecciatine a distanza, reciproci. Addirittura la dama torinese aveva espressamente e pubblicamente chiesto al suo ex di non parlare più di lei.

Il fatto che Manetti si sia schierato dalla parte di Gemma è come se fosse un fulmine a ciel sereno. Giorgio ha sempre sostenuto che se la Galgani è ancora in trasmissione, dopo più di 10 anni, forse non è solo per cercare l’amore. Questa volta però le cose sono cambiate e Giorgio ha supportato la sua ex, decidendo di deporre l’ascia di guerra. Attraverso un’intervista rilasciata al magazine di “Uomini e Donne”, l’ex cavaliere si è sentito di consigliare a Gemma di essere più selettiva con gli uomini.

Nello specifico, secondo il gabbiano, la Galgani dovrebbe scegliere: “Uomini che sappiano quello che vogliono, e soprattutto che riescano a tenere testa a una donna come lei“. Manetti ha poi toccato l’argomento dell’ipotetica pesantezza di Gemma. Molti cavalieri, decidono di chiudere con lei perché la reputano una donna pesante. Gianni Sperti è intervenuto in puntata asserendo che questa potrebbe essere solo una scusa e dello stesso avviso è Giorgio.

Secondo l’ex cavaliere, la Galgani non è assolutamente pesante. Il gabbiano ha in qualche modo attribuito la colpa agli uomini che Gemma frequenta, ritenendo che sono loro a non saperla gestire. “Se lei mi chiamava dieci volte, io la chiamavo undici. Anche perché mi faceva piacere“, queste le parole dell’ex cavaliere. Giorgio ha infine consigliato a Gemma di: “ Lasciare perdere l’oscurità e i meteoriti e di concentrarsi sulle stelle“.