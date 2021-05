Gemma compie un gesto che farà infuriare Tina: "Fattene una ragione"

Tina Cipollari e Gemma Galgani da sempre sono acerrime nemiche. La prima è opinionista indiscussa a “Uomini e Donne”, la seconda ne è la dama per eccellenza nello stesso programma. Le due donne proprio non si prendono, con Tina che attacca Gemma ripetutamente. La Galgani spesso assume un atteggiamento criticabile, pertanto l’opinionista è sempre sul piede di guerra.

La dama torinese nonostante la sua età si comporta come una ragazzina. A ciò aggiungiamo il fatto che si invaghisce subito degli uomini che frequenta, cercandone uno più giovane di lei. Tutto ciò non va per niente giù all’opinionista, la quale la attacca praticamente sempre. La Galgani, ormai stanca delle offese da parte della Cipollari, ha deciso di compiere un gesto che sicuramente farà infuriare Tina: le ha scritto.

La dama ha parlato di invida, un’invidia latente che la vamp nutrirebbe nei suoi riguardi e che le avrebbe suggerito qualche amica. Gemma ha proseguito evidenziando i motivi, che secondo lei sono alla base e che portano Tina ad assumere questo atteggiamento. Parole non proprio al miele quelle riservate alla Cipollari, ma d’altronde tra le due donne è sempre così.

“Alcune amiche pensano che i tuoi atteggiamenti nei miei confronti derivino da una latente invidia. Credo però che tu sia stizzita per la mia vivacità. Poi, parliamoci chiaro, dici sempre che mi detesti ma sono sempre nei tuoi pensieri. Sai che ti dico? Fattene una ragione. Non riuscirai mai a farmi rassegnare e perdere l’entusiasmo che posso permettermi nonostante la mia età“, queste le parole di Gemma.

Insomma, la Galgani ci è andata giù pesante e sicuramente Tina avrà da controbattere. Con ogni probabilità l’ultimo scampolo di stagione a “Uomini e Donne” ci riserverà delle sorprese e il gesto compiuto dalla dama torinese, aggiunge benzina sul fuoco. Tra le due spesso vi sono scintille e quanto detto da Gemma è sicuramente forte. Non resta che attendere la reazione di Tina.