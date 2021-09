Indubbiamente Garrison Rochelle è uno dei personaggi più importanti della storia di Amici di Maria De Filippi, che un tempo si chiamava Saranno famosi.

In tanti si chiedono che fine abbia fatto il coreografo che, con il suo accento americano e la sua inconfondibile ironia, oltre che alla sua immensa sensibilità, è diventato tra i più famosi ed amati della tv italiana.

Dagli esordi ai giorni nostri

Di sicuro c’è chi ricorderà gli albori di uno dei programmi più seguiti sulle reti Mediaset che, ancora oggi, tiene incollati i giovanissimi alla ricerca nel nuovo idolo musicale o del nuovo ballerino da applaudire. E’innegabile che il programma abbia tenuto incollate intere generazioni di teenager, pur rivelandosi apprezzatissimo anche dal pubblico adulto.

Sono passati tanti anni, da quel lontano 2001, quando il programma prese il via, rappresentando uno dei primi talent show ad avere così tanto successo e i personaggi che si sono alternati nel tempo per affiancare la padrona di casa, Maria De Filippi, sono stati davvero numerosi, date le molteplici categorie in gara.

Dalla danza al canto, passando inizialmente per la recitazione, materia di studio delle prime edizioni per poi esser messa da parte, nel corso delle varie puntate si sono alternati insegnanti di vario tipo ma ci sono personaggi iconici del programma che gli affezionati ricorderanno benissimo, come il ballerino Steve La Chance e Garrison Rochelle, ballerino, coreografo e insegnante di danza, che è entrato subito nel cuore dei telespettatori.

Chi è Garrison Rochelle

Classe 1955, il biondo americano dagli occhi azzurri, nativo di Dallas, ha da subito spopolato fino al 2018, ultimo anno in cui Garrison ha partecipato al programma di Maria De Filippi, per poi lasciare, con sofferenza, il mondo della televisione. Da allora, infatti, ha solo rilasciato qualche intervista, come quella a Verissimo nel 2019. “Avevo dato tutto quello che potevo. Ero d’accordo con Maria, era arrivato il momento, per me, di andare”. Rochelle prosegue il suo ruolo di insegnante con stage in giro per l’Italia e l’Europa.