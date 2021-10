Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli stanno insieme. Le voci circolavano da tempo ma ora è certo, con tanto di foto che immortala il loro bacio. I due attori hanno recitato fianco a fianco ne “La scuola cattolica” di Stefano Mordini, ma l’intesa sembra aver superato il set.

Scamarcio, papà di una binba nata a luglio 2020 dalla relazione con Angharad Wood e la Porcaroli, tornata single dopo una lunga storia con il regista Michele Alhaique, sono stati beccati a Roma, mentre si scambiavano teneri baci.

Le dichiarazioni dei due attori

Riccardo, sempre schivo e riservato nella sua vita privata, non commenta, mentre Benedetta, in un’intervista rilasciata tempo fa a Vanity Fair, a proposito della presunta storia con il collega, aveva detto: “A indignarmi non ce la faccio…Altrimenti avrei fatto un altro mestiere. Se giochi devi saper giocare e la regola qui è che la fama non può valere solo e sempre quando ti fa comodo. Devi saper stare al gioco anche nella scomodità. E, nella scomodità, lasciare che passi”.

A Venezia i due piccioncini potevano debuttare insieme sul red carpet, invece Scamarcio ha preferito non presentarsi in Laguna, mentre Benedetta ci è arrivata sa sola, bella e raggiante come non mai. Il gossip già parlava di loro come coppia, ma l’assenza di Scamarcio ha fatto pensare che il bell’attore volesse mantenere una certa privacy sulla loro relazione.

Pochi giorni prima del Festival del Cinema, i due erano stati avvistati a Roma in atteggiamenti intimi. Whoopse mostra il video girato in un ristorante di Castel Gandolfo in cui Riccardo e Benedetta si baciano a tavola e mostrano avere una grande complicità. Dopo indiscrezioni mai confermate né smentite arrivano le immagini che confermerebbero le voci: tra Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli c’è molto più di un’amicizia o di un semplice rapporto di lavoro.

Travolti da un’insolita e inaspettata passione, chiudendo le rispettive precedenti relazioni per abbandonarsi anima e corpo a una avventura sentimentale tutta da scrivere, il divo pugliese e la bella attrice, dopo la paparazzata che immortala il loro bacio, non possono più nascondersi. Non vi pare?