Gaetano Arena e il bacio con Ambra Lombardo, arriva lo sfogo dell’ex gieffino: "Il momento più basso della mia vita"

In questi ultimi giorni gli ex gieffini Ambra Lombardo e Gaetano Arena sono finiti nel turbinio del gossip a causa di un presunto bacio che si sarebbero scambiati. Tutto sarebbe più che normale, se la Lombardo non fosse fidanzata con Kikò Nalli, conosciuto proprio durante il “Grande Fratello”.

La Lombardo nega in maniera assoluta questo episodio e il fidanzato Nalli la appoggia pienamente, non credendo ad una sola parola di quanto è stato detto di vari paparazzi nel salotto di Barbara D’Urso. I fotografi hanno dichiarato convinti di avere le prove di quanto detto e che presto le immagini usciranno su una rivista, non meglio precisata.

Grande Fratello, lo sfogo di Gaetano Arena

Dopo che la Lombardo ha filmato delle Instagram Stories in cui descriveva tutto questo come “una farsa recitata da pessimi attori“, ora è la volta di Gaetano sfogarsi sui social e lui lo fa non con un video ma con parole scritte di suo pugno. In pratica l’ex gieffino afferma attraversare un periodo davvero buio: “Qualche giorno fa mi sono svegliato sentendomi depresso, mi sentivo stressato, mi sentivo giù. Iniziai a piangere e a pensare a tutti i momenti in cui avrei dovuto piangere, ma in cui invece mi sono trattenuto“. Si definisce “un idiota” per aver preso “le difese non solo di se stesso […] ma anche di altre persone, anche se loro non se ne accorgevano”.

Continua, poi, rivelando di essersi lasciato andare ad un pianto liberatorio: “Mi sono sentito nel momento più basso della mia vita” e conclude esortando i suoi followers a non lasciarsi convincere da altri a compiere azioni che si ritengono sbagliate, solo perché altri le fanno.

Non è chiaro a cosa si stesse riferendo Gaetano, fatto è che questo suo sfogo sembra voler essere una sorta di liberazione per lui. In molti hanno pensato che si possa riferire alla questione del bacio con la Lombardo, ma per saperne di più dovremmo aspettare i prossimi giorni quando verranno pubblicate le foto promesse dai paparazzi.