Gabriella Pession, le sue parole: "Con Lino Guanciale mi trovo benissimo a lavorare"

Gabriella Pession può essere considerata una delle attrici più amate e apprezzate dai milioni di telespettatori italiani grazie alla sua capacità di interpretare ruoli completamente differenti. Nel corso di questi anni si è messa a confronto con ogni tipo di personaggio e l’incontro con Lino Guanciale si è rivelato determinante per intraprendere un nuovo percorso lavorativo.

Sono stati consacrati come coppia della televisione nel 2017 grazie al successo ottenuto dalla prima stagione della serie noir “La Porta Rossa” ispirata alla penna di Carlo Lucarelli. Intanto la prima puntata della seconda stagione della fiction sarà trasmessa su Rai 2 a partire dal 13 febbraio.

Lino Guanciale e Gabriella Pession, una coppia consolidata della tv

Inoltre la Pession è stata protagonista di un’intervista al settimanale Nuovo tv dove ha avuto modo di svelare i motivi per i quali ha voluto al suo fianco Lino Guanciale. L’attrice ha anche motivato la ragione per la quale ha deciso di mettere in scena il testo, per poi parlare della grande sintonia con il collega nato ad Avezzano attraverso queste parole: “Con Lino mi trovo benissimo a lavorare”.

La serie La Porta rossa si basa sulla storia del commissario Leonardo Cagliostro che viene assassinato durante una sparatoria ma nonostante sia morto, l’uomo diventa un fantasma con il compito di indagare sul suo omicidio. Inoltre è stato rivelato che nella seconda stagione de La porta rossa, il Cagliostro avrà il compito di difendere la figlia Vanessa.

Nel frattempo si parla anche dell’ipotesi di un prosieguo, ma bisogna valutare gli ascolti anche se Guanciale ha sempre fatto notare di non andare oltre la seconda stagione. La Pession ha spiegato la trama di After julie basata sulla storia d’amore tra la figlia di un aristocratico e l’autista di famiglia, all’indomani della seconda guerra mondiale. Inoltre l’attrice italo-statunitense ha fatto una rivelazione inaspettata poiché ha pensato di lasciare la recitazione ma il teatro le ha dato nuova linfa per pensare ad altri progetti. Infine ha spiegato che negli ultimi tempi alcuni ruoli sono stati ripetitivi al punto da farla disamorare del suo mestiere.