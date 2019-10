Gabriele Pippo e Silvia Tirado parlando dopo la loro esperienza a Temptation Island Vip

L’ultima edizione di “Temptation Island Vip“, il reality show in onda su Canale 5 e condotto da Alessia Marcuzzi, è terminato appena una settimana scorsa. Tra le coppie presenti c’è stata anche quella formata da Gabriele Pippo, figlio del comico Pippo Franco, e la sua giovane fidanzata Silvia Tirado.

I due sono entrati in ritardo, poiché hanno preso il posto di Ciro Petrone e Federica Caputo, squalificati dopo neanche una settimana. L’avventura di Gabriele Pippo e Silvia Tirado ha saputo comunque dare le giuste emozioni ai telespettatori a casa e dopo giorni infuocati in Sardegna, i due escono insieme.

Le parole della coppia dopo Temptation Island Vip

A distanza di alcune settimane dalla fine delle registrazioni entrambi si sono fatti intervistare al magazine di “Uomini e Donne“. Gabriele, in questa circostanza, ammette di aver accettato questa proposta degli autori per risolvere alcune incomprensioni nate con Silvia, mentre la Tirado voleva avere più sicurezze sulla loro storia d’amore.

Silvia in questa intervista svela che per lei “Temptation Island Vip” doveva essere una esperienza risolutiva o conclusiva per la sua relazione. Si aspettava di uscire o più forte di prima, grazie ai problemi risolti durante la loro avventura nel reality, oppure la sua storia sarebbe definitivamente finita.

Gabriele Pippo pare molto felice per questa esperienza, e dichiara di aver guadagnato molta consapevolezza sul suo rapporto con Silvia: “Mi aspettavo molto di meno rispetto a quello che ho guadagnato”. Successivamente fa mea culpa su alcuni commenti poco carini fatti sul conto della sua fidanzata.

Infine Silvia dichiara che il tutto ad oggi va a gonfie vele, ma la strada resta ancora in salita: “Ora che è finito tutto, posso dire che quest’esperienza mi ha aiutata a capire che lui è la persona che voglio al mio fianco. Grazie a quest’esperienza ho capito che non devo privare Gabriele della sua personalità scherzosa ed esuberante, cosa che prima facevo. Dobbiamo ancora lavorare molto sui nostri caratteri, ma con l’amore si risolve tutto”.